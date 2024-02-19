Malatya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Malatya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Malatya'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:47
Malatya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Malatya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde  Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 13 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Malatya'de Selahattin Gürkan Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 MALATYA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

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Selahattin Gürkan

305.588 %68,47

CHP

Soner Gökçe

103.690 %23,23

SAADET

Osman Marasalı

23.682 %5,31

HDP

Yusuf Bozkuş

6.555 %1,47

DP

1.651 %0,37

BTP

Mesut Günışık

1.508 %0,34

DSP

Haydar Levent

1.345 %0,30

BĞMSZ

Şerif Demirel

1.029 %0,23

TKP

626 %0,14

VATAN

Hüseyin Koç

618 %0,14


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