Malatya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Malatya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Malatya'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 13 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Malatya'de Selahattin Gürkan Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 MALATYA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Selahattin Gürkan
305.588 %68,47
CHP
Soner Gökçe
103.690 %23,23
SAADET
Osman Marasalı
23.682 %5,31
HDP
Yusuf Bozkuş
6.555 %1,47
DP
1.651 %0,37
BTP
Mesut Günışık
1.508 %0,34
DSP
Haydar Levent
1.345 %0,30
BĞMSZ
Şerif Demirel
1.029 %0,23
TKP
626 %0,14
VATAN
Hüseyin Koç
618 %0,14
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