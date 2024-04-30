Malatya’da depremde 21 canın yaşamını yitirdiği Kırçuval Otel için çarpıcı iddia: Yıkım belgelerine ulaşılamıyor!
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 21 kişinin yaşamını yitiridiği Malatya’daki Kırçuval Otel’in yapı ruhsat belgelerine ulaşılamıyor.
Kırçuval Otel davasının
ilk duruşması Malatya 5.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7
Haziran’da görülecek. Otel
sahibi ve eski Battalgazi
Belediye Başkan Yardımcısı
Zafer Kırçuval, kısa süreli
tutukluluğunun ardından adli
kontrolle serbest bırakılmıştı.
"5 KOLON NEREDE"
Otelde yaşamını yitiren sporcular Mehmet Can Ağırbaş (28), Murat Çiloğulları (20) ve Resul Gül’ün (24) ailelerinin avukatı Çağrı Sarıoğlu davadaki gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden beklenen ek bilirkişi raporunun geldiğini belirten Sarıoğlu, otel binasının 1975 deprem yönetmeliğini bile karşılamadığının açıkça rapor edildiğini anlattı.
Sarıoğlu, “Binanın ilk
statik projesinde binanın
33 adet kolonunun olduğu
görülmektedir. Ancak sayısı
bile tespit edilemeyen
tadilatlardan birinin projesinde
binadaki kolon sayısının 28
adet olduğu ortaya çıkmıştır.
Bu beş kolona ne oldu? Binaya
05.04.1994 tarih ve 217/09
sayılı yapı ruhsatı verilmiştir.
Ancak dosya kapsamında yapı
ruhsatına ulaşılamamıştır.
Dosyada otelin projeleri,
ruhsatlarına dair birçok eksik
evrak bulunmaktadır. Bu
evraklara neden ulaşılamıyor?
Acaba Kırçuval Otel’in belediye
evrakları biri ya da birileri
tarafından dosya arasından
alınıp yok edilmeye mi
çalışıldı?”
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