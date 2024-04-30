Malatya’da depremde 21 canın yaşamını yitirdiği Kırçuval Otel için çarpıcı iddia: Yıkım belgelerine ulaşılamıyor!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2024 - 04:00

Kırçuval Otel davasının ilk duruşması Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 Haziran’da görülecek. Otel sahibi ve eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, kısa süreli tutukluluğunun ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.



"5 KOLON NEREDE"

Otelde yaşamını yitiren sporcular Mehmet Can Ağırbaş (28), Murat Çiloğulları (20) ve Resul Gül’ün (24) ailelerinin avukatı Çağrı Sarıoğlu davadaki gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden beklenen ek bilirkişi raporunun geldiğini belirten Sarıoğlu, otel binasının 1975 deprem yönetmeliğini bile karşılamadığının açıkça rapor edildiğini anlattı.

Sarıoğlu, “Binanın ilk statik projesinde binanın 33 adet kolonunun olduğu görülmektedir. Ancak sayısı bile tespit edilemeyen tadilatlardan birinin projesinde binadaki kolon sayısının 28 adet olduğu ortaya çıkmıştır. Bu beş kolona ne oldu? Binaya 05.04.1994 tarih ve 217/09 sayılı yapı ruhsatı verilmiştir. Ancak dosya kapsamında yapı ruhsatına ulaşılamamıştır. Dosyada otelin projeleri, ruhsatlarına dair birçok eksik evrak bulunmaktadır. Bu evraklara neden ulaşılamıyor? Acaba Kırçuval Otel’in belediye evrakları biri ya da birileri tarafından dosya arasından alınıp yok edilmeye mi çalışıldı?”

