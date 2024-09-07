Malatya’da iktidara yakın isimlere ait binalar rezerv ilan edilen alanın dışında kaldı

Yayınlanma: 07.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.09.2024 - 04:00

Kamuoyunda Rezerv Alan Yasası olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası, yurttaşların mağduriyet alanını genişletiyor. Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ın ardından depremde yıkım yaşayan Malatya’da da AKP’lilere ait yerlerin rezerv alandan muaf tutulduğu öne sürüldü. İddiaya göre Battalgazi ilçesinde bulunan Saray Mahallesi’nde uygulama dışında bırakılan 2 binadan 1’inin AKP Malatya İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Aksaç’a, diğeri ise AKP’ye yakın bir aileye ait.

Öte yandan aynı ilçede rezerv alan ilan edilen Mücelli Caddesinde uygulama dışı bırakılan binada da eski AKP Milletvekili Öznur Çalık’ın mağazasının bulunduğu öğrenildi. İddiaları Cumhuriyet’e değerlendiren avukat Çağrı Sarıoğlu şunları söyledi:

‘NEYE GÖRE YAPILIYOR?’

“Bu uygulama kapsamında yurttaşlardan, adaletsizliklerin yaşandığı yönünde çok fazla geri dönüş alıyoruz. Bunun başında da rezerv alan ilanlarının hangi kapsamda ve neye göre yapıldığı soruları geliyor.”

Belirsizlikler nedeniyle kendilerinin de yanıt vermekte sıkıntı yaşadığını belirten Sarıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bir bakıyorsunuz bir caddenin bir kısmı rezerv alan iken hemen bitişiğinde birkaç binanın ise rezerv alan kapsamı dışında tutulduğu tarafımıza söyleniyor. Vatandaşın mağduriyeti çok büyük. Vatandaş depremden hasar almamış evinin yıkılacağı ve 15 gün içerisinde evini tahliye etmesi yönünde tebligatlarla karşılaşıyor. Bütün düzenini derhal değiştirerek hasarsız evinden 15 gün içerisinde bulacağı başka bir eve taşıması vatandaştan isteniyor. 6 Şubat depremleriyle büyük travmalar, büyük üzüntüler yaşayan yöre halkına deprem sonrası süreçte yaşatılanların da depremden geri kalır yanı bulunmamaktadır.”