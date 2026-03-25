Malvarlığını açıklamıştı... CHP'li Murat Emir basın toplantısına elinde tabletle çıktı: 'Taşınmaz beyanı böyle yapılır!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

Gazeteci İsmail Arı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandığına dikkati çeken Emir, "Basın özgürlüğünü engelleyen yani gazetecileri hapse attıran kanunlardaki öngörü ve belirlenebilirlik sağlanmalıdır diyoruz" dedi.

MALVARLIĞINI AÇIKLAMIŞTI: "ASILSIZ İDDİALARLA HEDEF ALINDIM"

Konuşmasının ilk bölümünde yandaş medyanın malvarlığı üzerinden kendisini asılsız iddialarla hedef aldığını kaydeden Emir, kendisine ait tapu kayıtlarını paylaştı.

ELİNDE TABLETLE ÇIKTI

Emir, basın toplantısına elinde tabletle çıktı. Tablette tapu sistemini açan Emir, "Taşınmaz beyanı böyle yapılır" dedi.

Emir, "Sözde basın bana saldırıyor. Tapu kayıtlarına ulaştık diyenler doğru söylesin. 80 daire gösteriyorlar ama 2005 yılında krediyle bir daire aldım, orada oturuyorum" ifadelerini kullandı.

Devamla yargıya yönelik eleştirilerde bulunan Emir, Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in şoförlerinin gözaltına alındığını anımsatarak " Zamanı gelince 'şu kişiyi konuşturacağız' diyorlar. Amaç yeni iftira zinciri kurmak" dedi.

Bugün ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması düzenlendiğine dikkati çeken Emir, bunun gündem değiştirme hamlesi olduğunu kaydetti.

"SÜREÇTE SESSİZLİK HAKİM"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunca hazırlanan rapora işaret eden Emir, süreçte bir sessizliğin hâkim olduğunu vurguladı, "Bir umursamazlık, vurdumduymazlık var" dedi.

Konuşmasının son bölümünde İsmail Arı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandığına dikkati çeken Emir, ilgili raporda basın özgürlüğü konusunda mutabakata varılan maddeleri paylaştı.

Emir, şunları söyledi:

"Raporun 44. sayfasında haberleşme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Bu hükme bağlı olarak uygulamada basın özgürlüğünü sınırlayıcı sonuçlar doğuran yasalar hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik çerçevesi içerisinde yeniden ele alınmalıdır demişiz."

Bu metnin altında AKP, MHP, DEM grubu ve diğer siyasi partilerin imzasının olduğunu vurgulayan Emir, "Kanunlarda öngörü ve belirlilik sağlanmalıdır. Kanun şu; halkı endişe, korku , panik yaratmak saikiyle, kamu düzenini ve barışını yaymak sıretiyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak. Bu yasanın mimarı Feti Yıldız" ifadelerini kullandı.

"BU SANSÜR YASASI BİR GİYOTİN GÖREVİ GÖRMEKTE"

Dezenformasyon yasasına karşı tepkilerini daha önce de ilettiklerini anımsatan Emir, "Bu kanunun çerçevesi kesin olmalıdır. Yasa koyucu, sınırları belirsiz herkesin dilediği gibi anlayacağı bir yasa olamaz. Yalanın gerçeğin ne olduğuna kim karar veriyor. Siz sabah ayrı akşam ayrı konuşanlar değil misiniz. Gerçeğin belirleyici basın, ifade özgürlüğü değil midir? Büyük hukuksuzluklar var" dedi.

"Bu sansür yasası bir giyotin görevi görmektedir. Gelin bu yasayı düzeltin. Burada vebal var" diyen Emir, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da seslenerek bu yasanın düzeltilmesi çağrısı yaptı. Emir, "Gazetecileri görev yapamaz hale getirme, ayak altından çekme operasyonlarına bir son verelim" şeklinde konuştu.