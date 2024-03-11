Mansur Yavaş: Ankaralı kadınlara ücretsiz HPV aşı desteği sağlayacağız

Yayınlanma: 11.03.2024 - 09:52

Güncelleme: 11.03.2024 - 09:52

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, dün Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ‘2024-2029 Projeleri Tanıtım Töreni’nde konuştu.

31 Mart Seçimi öncesi tekrar seçildiği takdirde beş yıl boyunca yapacağı projeleri anlatan Yavaş, "Rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla, 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlarımıza HPV aşı uygulamasını başlatacağız" dedi.

'İNSANIMIZIN YANINDA İLK BİZ OLACAĞIZ'

Yavaş şunları söyledi:

“Beş yıl önce olduğu gibi bugün de yine bizim en büyük projemiz, insanımız. Değişen bir şey yok. Biz ne dedik? ‘Bu kentte hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak’, ‘Hiçbir çocuk yatağa üşüyerek girmeyecek’ dedik. ‘Hiçbir çocuk eğitimden mahrum kalmayacak’, inançlarımıza ve kültürümüze uygun şekilde ‘bir elin verdiğini diğer el görmeyecek’ dedik.

Başkent Kart’la 200 binden fazla aileye, esnafa, çiftçimize, emeklimize, öğrencimize destek oluyoruz. Türkiye’de ilklere imza atan belediye olarak yine insanımızın yanında ilk biz olacağız, söz veriyoruz."

'ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI BESLENMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ'

"Hayat pahalılığının insanlarımızı her gün daha da zorladığını biliyoruz. Bu nedenle, sosyal destekler konusundaki desteklerimizi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 70 artırıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı beslenmelerini sağlayacağız. Çocuklarımızı üşütmeyeceğiz. Onların akranları yanında mahzun olmasına seyirci kalmayacağız.

Bunu üç nesildir sosyal destek alan çocuklarımız sağlıklı olsunlar, okusunlar, kendileri ve ülkemiz için üretsinler diye yapacağız. Sosyal destek almayı kabullenilmiş bir aile geleneği olmaktan çıkarıp, geleceğe umutla baksınlar diye yapacağız. Kentte yaşayan 200 bin yoksul varken, en çılgın projenin onların yanında olduğunu göstermek için yapacağız."

'HPV AŞI UYGULAMASINI BAŞLATACAĞIZ'

"Sağlık alanında yine önemli adımlar atacağız. Alzheimer hastalarını ve yakınlarının yaşam kalitelerini artırmak için yatılı konuk evi açacağız. Yeni açacağımız İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi ile büyüklerimizin sosyal ve bağımsız bir yaşam sürmesini sağlayacağız. Dünyanın ve memleketimizin en büyük sorunlarından biri olan obeziteyle mücadele için yeni bir planımız var. Diyetisyen yardımı projemizle toplum sağlığımızı ve farkındalığımızı artıracağız. En önemli konulardan biri de kadınlarımızın sağlığı. Biz biliyorsunuz ilkleriyle ünlü bir belediyeyiz. Yine Türkiye’de bir ilke imza atacağız. Rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla, 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlarımıza HPV aşı uygulamasını başlatacağız."

'HALK SAĞLIĞI EYLEM PLANI PROJESİ'

"Halk Sağlığı Eylem Planı projemizi de hayata geçireceğiz. Çeşitli üniversite temsilcilerinden oluşturulacak bilim kurulu eşliğinde, sağlık alanında iş birliği ve dayanışma içerisinde iyileştirmeler yapacağız. Batıkent’te Türkiye’nin en büyük otizm merkezini açacağız. Bununla birlikte engelsiz spor merkeziyle ve engelsiz yaşam köyü projemizle kentimize değer katacağız. Büyüklerimiz için kuracağımız Ata Evleri ve Kıdemliler Lokali ile onların sosyal refahını artırıp daha aktif zaman geçirmelerini sağlayacağız."

'GÖKÇEYURT KÖPEK YAŞAM ALANI'NI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Sokak hayvanları konusunda da kentte ortak aklı sağlamamız gerektiğinin farkındayım. Bu konuda kanunlar ile çerçevelendirilmiş çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2 bin 500 köpek kapasiteli Mamak Gökçeyurt Köpek Yaşam Alanı’nı hayata geçireceğiz. Köpek gezdirme, mama depolama alanı dışında ailelerimiz çocuklarıyla birlikte burada vakit geçirebilecek ve sahiplenme yapabilecekler. Ayrıca Türkiye’de ilk kez, özel veterinerlerle iş birliği yaparak 80 binden fazla kısırlaştırma yapmıştık, bu sayıyı daha da artıracağız."