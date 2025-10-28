Manavgat Belediyesi'ne soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon: 24 kişi gözaltında!

Antalya'da Manavgat Belediyesi'nin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin 24 kişi daha gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri aralarında Sözen döneminde başkan vekilliği görevi yapan bir kişinin de bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı.

ARALARINDA İŞ İNSANLARI DA VAR...

Gözaltına alınanlar arasında belediyeden ihale alan bazı inşaat şirketlerinin sahipleri ile iş insanlarının da yer aldığı öğrenildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin gözaltına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 5 kişi daha tutuklanmıştı.

Öte yandan, Manavgat Belediyesi'ne yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.