Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Kurban Bayramı'nın ilk günü akşam 23.30 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi Panaroma Evleri'ndeki havuzda yaşanan bir sıkıntıdan dolayı makine dairesine giden ve elektrik çarpması sonucu kalbi duran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in tedavisi devam ediyor.

Elektrik çarpmasının ardından 8 dakika içinde olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından başlanan ve kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 70 dakika boyunca devam edilen kalp masajıyla nabzı alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in kaldırıldığı yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

Uyutulan Başkan Zeyrek’in kalbinin normal çalıştığı öğrenilirken, sağlık durumuyla ilgili hastane yetkililerinin gün içinde açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan, olayın duyulmasıyla hastaneye akın eden Manisalıların hastane bahçesindeki umutlu bekleyişleri de devam ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL: KÖTÜYE GİDEN BİR ŞEY YOK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in durumuyla ilgili gece saatlerinde yaptığı açıklamada "Kötüye giden bir şey yok. İki saat önceye göre iyi durumda ama her şeyin iyi olduğunu söylemek için çok erken. Doktorların uygun gördüğünde uyandırılmasıyla her şey belli olacak. Gençlik arkadaşım, mücadele arkadaşım Ferdi Zeyrek kolay kolay teslim olmaz, bizi bırakmaz" demişti.