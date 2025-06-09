Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi. Acı haberi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Peki, Manisa Büyükşehir Belediyesi 2024 seçim sonuçları nasıldı? Belediye meclis üyeliğinde çoğunluk kimde? Hangi partinin mecliste ne kadar vekili var?





31 MART 2024 MANİSA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ SEÇİM SONUÇLARI NASILDI?

31 Mart 2024 seçimlerinde, AA verilerine göre seçimi %57.21 oyla CHP adayı Ferdi Zeyrek kazandı.

Açılan sandık: %99.58

CHP: %57.21

MHP: %29.74

YRP: %3.53

İYİ Parti: %4.91

2024 MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ DAĞILIMINDA ÇOĞUNLUK KİMDE?

31 Mart 2024 seçim sonuçlarına göre meclis üyeliğinde çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldu. Belediye meclis üyesi dağılımı aşağıdaki gibidir:

CHP - 62

AKP - 14

MHP - 12

Yeniden Refah - 1

BELEDİYE BAŞKANININ ÖLMESİ DURUMUNDA SEÇİM NASIL OLUR?

Belediye başkanının vefatı gibi olağanüstü durumlar, yerel yönetimlerin işleyişi açısından önemli sonuçlar doğurur. Bu tür bir durumda, Belediye Kanunu’na göre belirlenmiş yasal prosedürler devreye girer.

Belediye başkanının vefat etmesi durumunda, en geç 10 gün içinde belediye meclisinin toplanması zorunludur. Bu toplantıya:

Meclis birinci başkan vekili,

O yoksa ikinci başkan vekili,

Her ikisi de yoksa en yaşlı üye başkanlık eder.

Belediye Kanunu’na Göre Başkan Seçimi Süreci:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca:

Belediye meclisi, yeni belediye başkanını kendi üyeleri arasından gizli oy yöntemiyle seçer.

İlk iki turda, adayın seçilebilmesi için meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranır.

Bu sağlanamazsa üçüncü turda salt çoğunluk (yarıdan bir fazla oy) yeterlidir.

Üçüncü turda da eşit oy çıkarsa, başkanlık kura çekimi ile belirlenir.