Manisa'da Ferdi Zeyrek dönemi: Büyükşehir’de kadın çalışanların oranı yüzde 23 arttı

Yayınlanma: 05.01.2025 - 13:17

Güncelleme: 05.01.2025 - 13:17

Başkan Zeyrek’in, 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından göreve gelmesiyle, kadın istihdamı arttı ve seçim öncesinde 604 olan kadın çalışan sayısı, aradan geçen dokuz ayda 744’e yükseldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kadınların iş hayatına dahil edilmesinin toplumsal kalkınma için vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayarak, “Kadınların bilgi ve yeteneklerinden yararlanmak, hem kurumumuzu hem de toplumumuzu daha güçlü kılacaktır. Bu nedenle kadın istihdamını artırmak, bizim için bir tercih değil, bir sorumluluktur” dedi.

"KADINLAR TOPLUMU DÖNÜŞTÜRME GÜCÜNE SAHİP"

Kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması için fırsatlar sunmanın önemine değinen Başkan Zeyrek, kadınların sadece ekonomik hayatta değil toplumsal hayatta da güçlenmesine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Zeyrek, “Kadınlar, toplumu dönüştürme gücüne sahiptir. Onların aktif bir şekilde iş gücüne katılmaları, ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarıdır. Bu yüzden kadınların çalışma hayatında daha görünür olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

YÖNETİCİLİK POZİSYONLARINDA DAHA FAZLA KADIN

Başkan Zeyrek’in liderliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınların yalnızca çalışan olarak değil, yöneticilik pozisyonlarında da daha fazla yer alabilmesi için çeşitli projeler geliştiriyor. Bu kapsamda, kadınların kariyer gelişimlerine destek sunan programlar hayata geçirildi. Başkan Zeyrek, “Kadınların liderlik rollerinde yer alması, toplumun geleceği için büyük bir kazanımdır. Belediye olarak bu alanda kadınların yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ZEYREK: KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNİN HEP SAVUNUCUSU OLACAĞIM

Kadın istihdamını destekleyen bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Zeyrek, sadece belediye bünyesinde değil tüm toplumda daha adil bir anlayışın yerleşmesine katkı sağlamak istediklerini dile getirdi. Zeyrek, en önemli amaçlarının, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bu adımların, kadınların iş gücüne katılımını artırarak diğer kurumlara da örnek olması olduğunu ifade etti. Aralık ayında Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (CEMR), Avrupa’da yerel ve bölgesel düzeyde toplumun tüm kesimlerinin hizmetlerden eşit bir şekilde faydalanmaları amacıyla geliştirdiği ‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladıklarını hatırlatan Zeyrek, “Belgeyi imzaladığımız gün, görevim ve yaşamım boyunca kadın erkek eşitliğinin hep savunucusu olacağımı söylemiştim. Bu sözümün arkasında olduğumu yineliyorum” dedi.