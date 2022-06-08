Manisa’da lise öğretmenin sözlerine CHP’li Levent Elbinsoy tepki gösterdi: Atatürk’e hakaret ihanettir

08 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Manisa’nın Soma ilçesinde lise öğretmeni M.E.B’nin Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Yunan hayranı “Fesli Kadir’ isimli şahsı övmesi överek Atatürk’e hakaret etmesi tepki çekti. Atatürkçü Düşünce Derneği ile CHP Soma İlçe Başkanlğı’da öğretmenin görevden alınmasını istedi. CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, “Atatürk’e hakaret, vatana ihanettir” dedi.

M.E.B., Atatürk düşmanı ve Yunan hayranı “Fesli Kadir” olarak bilinen Kadir Mısırlıoğlu’nun Atatürk’e hakaret içeren sözlerini övdü. Öğretmen konuşmasının devamında Atatürk’ü düşman Yunanlıları ise dost olarak anlatan konuşmalar yaptı. Bir öğrencinin okul müdürüne yaşananları anlatması sonrası ilçe milli eğitim müdürlüğü soruşturma başlattı.

"ULU ÖNDER TÜRKİYE’DİR"

CHP Soma İlçe Başkanlığı’nda öğretmenin acilen görevden alınmasını istedi. Elbinsoy, “Öğretmen M.E.B. ders saatinde haddini fazlasıyla aşarak önce Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı, Yunan hayranı “Fesli Kadir” isimli şahsı övmüş sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etmiştir. Atatürk, Türkiye’dir ve Atatürk’e hakaret etmek vatana ihanet etmektir! Okullarda Atatürk düşmanlığı yapılması kabul edilemez” dedi.