Mersin’de öğretmeni darp eden ilçe milli eğitim müdürü açığa alındı
Mersin'deki İçel Anadolu Lisesi'nde Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine yönelik sarf ettiği 'sürtük' sözleri, ilçe milli eğitim müdürü ve bir öğretmen arasında tartışma konusu olmuştu. Öğretmeni darp eden ilçe milli eğitim müdürü açığa alındı.
Mersin’de Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü M.S’nin, İçel Anadolu Lisesi bahçesinde öğretmen B.A’yı darp etmesi ve öğrencilerin önünde küfür etmesi kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Aradan geçen sürede Milli Eğitim müdürlüğünden herhangi bir açıklama gelmedi.
Ancak soruşturma süreci ilerledi ve Mersin Valiliği, şube müdürü M.S’yi açığa aldı. Valilik, M.S’nin öğretmen eşi N.S’nin ve darp edilen öğretmen B.A’nın da İçel Anadolu Lisesi dışında başka okullarda görevlendirilmesine karar verdi. Valilik ayrıca olayı soruşturması için müfettiş de istedi. Öte yandan İçel Anadolu Lisesi Mezunları Derneği de yazılı bir açıklama yaparak Milli Eğitim Şube Müdürü M.S’nin öğretmen B.A’yı darp etmesini kınadı.
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