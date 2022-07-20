Mansur Yavaş: Ankapark'ın kapılarını yarın basına açacağız

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Ankapark'ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına, çok yakında ise vatandaşlarımıza açacağız” açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 21:02
Mansur Yavaş: Ankapark'ın kapılarını yarın basına açacağız
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 801 milyon dolara yapılan ve 18 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Ankapark'ın yarın basına, çok yakında ise yurttaşlara açılacağını parkın mevcut durumunun videosunu paylaşarak duyurdu.

Yavaş, sosyal medya hesabından, “Ankapark'ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına, çok yakında ise vatandaşlarımıza açacağız” açıklamasını yaptı. Yavaş’ın paylaştığı videonun sonunda “Detaylar yakında kamuoyu ile paylaşılacak” ifadeleri kullanıldı.

EMİR: İHANETİN BAŞ MİMARI ER GEÇ HESAP VERECEK

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de sosyal medya hesabından, "Bir milyar dolara yakın para harcayarak yaptıkları hurda yığınını herkes görecek. Bu ihanetin baş mimarı er geç hesap verecek" açıklamasına yer verdi.


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