Mansur Yavaş cephesinden, yandaş gazetecinin 'çay çorba' iddiasına yanıt: 'Kulis adı altında iftira...'

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mansur Yavaş'ın, dün CHP Genel Merkezi'ni savunmak için alana giden kişiler için Özgür Özel'in "çay, çorba ve simit" isteğini reddettiğini öne süren yandaş gazeteci Sinan Burhan'a yanıt verdi.

İktidara yakın çizgide yayın yapan TV100'de yayına çıkan Burhan'ın, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan göstericiler için çay, çorba ve simit talep edildi, Mansur Yavaş bu isteği reddetti" iddiası, ABB tarafından yalanlandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: 'KULİS ADI ALTINDA İFTİRA...'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan tarafından dile getirilen; “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan göstericiler için çay, çorba ve simit talep edildiği, Sayın Yavaş’ın ise bunu reddettiği” yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve açık bir yalandır.

Daha önce ortaya atılan “belediye kamyonu istendi, gönderilmedi” şeklindeki asılsız iddianın da doğru olmadığı kısa sürede ortaya çıkmışken; şimdi de yeni bir kurgu kamuoyuna servis edilmektedir.

Ne yazık ki Sinan Burhan, konunun muhataplarına sormadan, doğrulama ihtiyacı duymadan, “kulis” adı altında iftira niteliği taşıyan iddiaları kamuoyuna aktarmayı sürdürmektedir.

Kaldı ki söz konusu iddiayı dün TV100 ekranlarında da dile getirmiş ve bu iddia

tarafımızca yalanlanmıştır. Buna rağmen bugün de sosyal medya üzerinden aynı yalanın gerçekmiş gibi servis edilmeye çalışılması bilinçli bir manipülasyon çabasıdır.

Ortaya atılan bu iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur.

Sürekli kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu yalanları ortaya atanları ve yayanları, iddialarını ispata davet ediyoruz.