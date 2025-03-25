Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret edecek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yarın Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyareti sonrası yarın, Ankarabüyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri Cezaevi'ne gidecek.
Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Yarın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’la birlikte Silivri Cezaevinde olacağız. Haksız ve hukuksuzca tutuklanan İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Emrah Şahan, Mahir Polat, Mehmet Murat Çalık, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Alaattin Köseler, Ümit Özdağ, Rıza Akpolat, Ahmet Özer’i ziyaret edeceğiz.
Yarın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’la birlikte Silivri Cezaevinde olacağız.— Veli Ağbaba (@veliagbaba) March 25, 2025
Haksız ve hukuksuzca tutuklanan İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Emrah Şahan, Mahir Polat, Mehmet Murat Çalık, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Alaattin Köseler, Ümit Özdağ, Rıza…
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