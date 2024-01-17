Mansur Yavaş, emeklilere yapılacak aylık desteği açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emeklilere verdikleri desteğe devam edeceklerini duyurarak yapılacak aylık destek ödemesi miktarlarını duyurdu.
ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya hesabından duyurduğu zamma göre emeklilere aylık bin lira maaş desteği devam edecek. Yavaş, ayrıca emekli yurttaşlara her ay 400 lira et ve kış aylarında 500 lira doğal gaz desteği verileceğini açıkladı.
Yavaş, açıklamasında “Değerli emeklilerimiz, Sizi en çok ihtiyacınız olan dönemde yalnız bırakmayacağız. Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilerimize verdiğimiz aylık bin lira desteği sürdüreceğiz. Ayrıca her ay 400 lira et desteği ve kış aylarında aylık 500 lira doğal gaz desteğiyle yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.
Değerli emeklilerimiz,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 17, 2024
Sizi en çok ihtiyacınız olan dönemde yalnız bırakmayacağız.
Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 TL desteği sürdüreceğiz.
Ayrıca her ay 400 TL et desteği ve kış aylarında aylık 500 TL…
Dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği ek zammın yüzde beş olduğunu açıklamış ve bundan böyle en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıktığını duyurmuştu.
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