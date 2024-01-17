Mansur Yavaş, emeklilere yapılacak aylık desteği açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emeklilere verdikleri desteğe devam edeceklerini duyurarak yapılacak aylık destek ödemesi miktarlarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 12:15
Mansur Yavaş, emeklilere yapılacak aylık desteği açıkladı
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ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya hesabından duyurduğu zamma göre emeklilere aylık bin lira maaş desteği devam edecek. Yavaş, ayrıca emekli yurttaşlara her ay 400 lira et ve kış aylarında 500 lira doğal gaz desteği verileceğini açıkladı.

Yavaş, açıklamasında “Değerli emeklilerimiz, Sizi en çok ihtiyacınız olan dönemde yalnız bırakmayacağız. Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilerimize verdiğimiz aylık bin lira desteği sürdüreceğiz. Ayrıca her ay 400 lira et desteği ve kış aylarında aylık 500 lira doğal gaz desteğiyle yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

Dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği ek zammın yüzde beş olduğunu açıklamış ve bundan böyle en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıktığını duyurmuştu.


Mansur Yavaş Emekli

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