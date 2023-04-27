Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunan HÜDA PAR'a yanıt: Şeref madalyasıdır

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:45

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:45

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecekleri açıklayan HÜDA PAR, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adliyesi önünde Zekeriya Yapıcıoğlu adına suç duyurusunda bulunduklarını belirten HÜDA PAR avukatlarından Ömer Salih Yemez, "Ankara halkına hizmet etmesi için seçilen ve bu doğrultuda çalışması gereken sözde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş, 19 Nisan 2023 tarihinde Sinop mitinginde sarf etmiş olduğu 'Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz…, hepsine de karşıyız hepsinin de kökünü kazırız' sözleri ile, HÜDA PAR'ı bir terör örgütüyle birlikte anarak ve bir terör örgütü gibi yansıtarak HÜDA PAR'a gönül vermiş on binlerce insanımızı hedef göstererek halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlemiştir" dedi.

"OMZUMDAKİ ŞEREF MADALYASIDIR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HÜDA-PAR’ın hakkında duyurusunda bulunmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Yavaş’ın Twitter paylaşımı şöyle:

“Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır. 15 Mayıs’ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz. Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir.”

NE OLMUŞTU?

ABB Başkanı Mansur Yavaş, HÜDA PAR için "Terörist teröristtir. Bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız, hepsinin de kökünü kazırız" demişti.