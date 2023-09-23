Mansur Yavaş: Hedefimiz yüzde 60 ve Belediye Meclisi'nde çoğunluk

Yayınlanma: 23.09.2023 - 12:43

Güncelleme: 23.09.2023 - 13:43

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Kongresi'nde konuşmada bulundu.

"Ankara, üç dönemdir muhalif kimliğini korudu" diyen Yavaş, "2018 Referandumu'nda yüzde 50'den fazla hayır dedi. 2019 yılında yine yüzde 50'den fazla oy vermek suretiyle bizi göreve getirdi. En son 2023 seçiminde de yüzde 52, sayın Genel Başkanımıza oy vermek suretiyle muhalif kimliğini devam ettirdi. Bizler 4 milyon 200 bin seçmenin tamamının oyuna talip olacağız ve hedefimiz en az yüzde 60 ve Belediye Meclisi'nde çoğunluktur" ifadelerini kullandı.

"GİDİN BAŞKA İŞ YAPIN"

Ankara’daki halk otobüslerinin Ankaralı yolcuları mağdur ettiğini de ifade eden Yavaş, halk otobüslerinden belediye desteğinin çekilmesinin bu destek için istenen kredinin belediye meclisi tarafından bekletilmesi olduğunu söyledi. Kredi çıkmayınca otobüslere indirimli binme hakkı olan yolcuların kanuna aykırı biçimde taşınmadığını kaydeden Yavaş, halk otobüslerini işletenlere seslendi ve “Otobüslerin hepsini ya bize satın ya da gidip başka iş yapın. Bu halka zulüm etmeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Ankara’da, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB), maliyet artışı ve ücretsiz yolcu sayısını gerekçe göstererek 62-64 yaş aralığındaki yolcuları ücretsiz taşıma hizmetini sonlandıracaklarını duyurmuştu.



TÖHOB Başkanı Kurtuluş Kara şu ifadeleri kullanmıştı:



"Esnafımızın dayanabilecek, akaryakıt alabilecek bütçeleri kalmadı. Biz ne Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kötülüyor ne hükümeti kötülüyoruz bizim tek amacımız esnafımızın taşımış oldukları yolcuların ücretlerinin ödenmesi. Perşembe günü Sayın Mansur Bey geçtiğimiz hafta AK Parti grubunun gelir desteklerinin devamına ilişkin vermiş olduğu önerge veto edilirse perşembe sabahı ücretsizlerimizin EGO otobüslerini tercih etmelerini rica ediyoruz. Esnaf olarak karar aldık taşımayacağız. Sayın Başkanımız tarafından veto edilirse biz bu ücretsizleri taşıyamayacağız. Başkanım da ‘Bütçem olmadığı için veto edeceğim’ dediğini duyuyorum ama ne kadar doğru yanlış bilemiyorum. Buradan diyeceğim şu acilen hükümetimizden çözüm. Belediyelere de bırakılmaması lazım ama hükümetimiz de diyor ki biz yetkileri belediyeye verdik sübvanse ediyoruz, büyükşehir belediye başkanları esnafımızın hak ettiği ücreti ödesin.”



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise şöyle konuşmuştu:



"Sevgili hemşehrilerim göreve geldiğimizden beri artan maliyetlere rağmen toplu ulaşım kullananlar Belediyemizce sübvanse edilerek ucuz taşımacılık yapmaktayız. Ego'nun artan maliyetler nedeniyle sadece 2023 Eylül ayına kadar olan zararı 3 milyar TL'ye yaklaşmaktadır. Ayrıca özel taşımacılık yapan halk otobüslerine de düzenli destek olunmaktadır. Meclisteki muhalefet üyeleri Belediye Kanunu'nun 62.maddesine aykırı olarak Ego'nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir. Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir. Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır."