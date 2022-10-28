Mansur Yavaş: Hemşerilerimizin parasını beton belediyeciliğinden uzak tuttuk

28 Ekim 2022 Cuma, 15:33

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Çayyolu’nda yaptığı Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi, bugün Mansur Yavaş da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Engelsiz çocuk parkı, tarım alanı, avlu ve amfi tiyatrosu olan bakımevinde, 3-6 yaş arası görme, işitme ve ortopedik engelli çocuklara, normal gelişim gösteren diğer çocuklarla birlikte eğitim verilecek. Bakımevine, Ankara’nın nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ilçelerden ücretsiz servis ile ulaşım sağlanacak.

Mansur Yavaş, açılış töreninde şöyle konuştu:

“HEMŞERİLERİMİZİN HELAL PARASINI ÂTIL İŞLERDEN UZAK TUTTUK”

“Seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi, göreve geldiğimiz günden itibaren halkımızın asli ihtiyaçlarını önceleyen projelere ağırlık verdik. Belediyemizin kasasındaki her kuruşun hesabını vererek çalıştık ve ürettik. Hemşerilerimizin helal parasını âtıl işlerden ve beton belediyeciliğinden ve çöp projelerinden uzak tuttuk.

Bu süreçte engelsiz hemşerilerimiz için de birçok projeyi hayata geçirdik. Sincan ve Anıttepe’de ‘Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evlerimizi’ faaliyete açtık. Her ay 800 yavrumuzu bu güvenli ve ücretsiz tesislerimizde ağırlarken özel çocuklara sahip olan ailelerin kendilerine de vakit ayırabilmelerini hedefliyoruz.

Engelli vatandaşlarımızın yine hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi aracılığıyla 2 yılda 800’den fazla akülü ve tekerlekli sandalyenin tamirini belediye olarak ücretsiz gerçekleştirdik.

28 parkımızda uluslararası standartlarda 36 şarj istasyonu kurarak Ankara’da bir ilki gerçekleştirdik. Daha önceleri problemler yaşanan engelli simit camekan dağıtımını da noter huzurunda hakkaniyetle gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Spor kulüplerimizde engelli sporcularımızı bir yandan yetiştiriyor, bir yandan da uluslararası başarılarına ortak oluyoruz. Özel teknik ve yöntemlerle ücretsiz yüzme kursları düzenliyor, işitme engelli yavrularımızın yanında oluyoruz.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ENGELSİZ KREŞİNİN YAPIMINI TAMAMLADIK”

İşte bugün burada, yine halka hizmeti önceleyen bir proje için bir aradayız. Türkiye’nin en büyük engelsiz kreşinin yapımını tamamladık. Projemizde engelsiz çocuk parkı, tarım alanı, geniş avlu ve amfi tiyatro yer alıyor. 3-6 yaş arası görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli yavrularımız, normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim görecek. Bu yönüyle de Türkiye’de bir ilk olduğunu düşünüyoruz.

Tüm uzmanların önerdiği bu eğitim modeline Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öncülük etmekten ve 5 bin 606 metrelik bu projeyi Ankara’mıza ve ülkemize kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.

Bundan sonraki süreçte de engelli vatandaşlarımızın yanında olmak için, engelsiz bir kent oluşturmak için ve engelsizlerin her alanda hayatta bizlerle birlikte rahat bir yaşam sürmesi için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu projemizi hayata geçiren PORTAŞ şirketimizin yöneticileri ve çalışanları ile şu anda hizmetini gerçekleştiren Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan mesai arkadaşlarıma emekleri için şükranlarımı sunuyorum.

“BU VESİLEYLE HEPİNİZİN CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLUYORUM”

Bugün, önemli bir gün. Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis’te ‘Yarın Cumhuriyet’i ilan ediyoruz’ dediği günün 99. yıl dönümü. Yarın da Cumhuriyet’imizin 99. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Bu tür tesisler, bize Cumhuriyet’in kazanımları olarak bundan sonra toplumumuzun huzurunda daha çok toplumun her kesimine hizmet eden faaliyetler yapmak için büyük şevk veriyor. Bugün bu açılış heyecanımıza ortak olan sizlere ve kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyor, bu vesileyle hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Cumhuriyet’i bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına ve bugüne kadar ülke savunmasında şehit olan, emek sarf eden bütün yöneticilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum"