Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'nu kızdıracak Mansur Yavaş iddiası
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, altılı masaya Mansur Yavaş'ı aday göstermeleri için yaptığı çağrısını tekrar etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu da "emekliye ayrılma"ya davet eden Özdağ, "Eminim Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde kendisinden daha çok oy alır" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de gazetecilerle bir araya geldi. Özdağ, burada muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dönük tartışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.
14 aylık bir parti olmalarına rağmen Türk siyasetine çok hızlı şekilde damga vurduklarını öne süren Özdağ, Zafer Partisi'nin hem iktidarı hem muhalefeti formatladığını iddia edip "Sadece Suriye meselesinde değil... Köy okullarının tekrar açılması konusunda hem iktidarın hem muhalefetin gündemini belirledik. Ekonomide önerdiğimiz birçok programın muhalefetin bilinen partileri tarafından da tekrar edilmeye başlandığı görülüyor, bunu biz gülümseyerek izliyoruz. Türk halkı nezdinde inandırıcı değiller" diye konuştu.
"MANSUR BEYİN ADAYLIĞINI DESTEKLEYİN"
Cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda 6'lı masanın kendi içinde kavgalı olduğunu iddiasında bulunan Özdağ, Mansur Yavaş'ı aday göstermeleri için 6'lı masaya yönelik "göreve davet"ini tekrarladı. Özdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"O günden bugüne Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda bir gelişme olmadığı gibi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın onayı olmadan da aday olma konusunda oldukça istekli olduğuna bütün Türk kamuoyu şahit oluyor. Bu isteğin, bu arzunun nedeninin ne olduğunu bilmemiz mümkün değil. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer Türkiye'ye bir iyilik yapmak istiyorsa adaylıktan vazgeçerek Mansur Bey'in adaylığını desteklemeli. Bu hem Türkiye'yi rahatlatacak hem de kendi içerisinde daha da kavgalı hale gelen bu 6'lı masanın Türkiye'ye çözüm doğrultusunda ilk kez bir adım atma fırsatını yakalamasını sağlayacak."
DAVUTOĞLU'NA 'EMEKLİ OL, KİTAP YAZ' ÇAĞRISI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde birlikte hareket edecekleri siyasi partilerin de bir aday çıkartacağını belirten Özdağ, birçok ittifak seçenekleri olduğunu, bu görüşmelerin yapılmasını da yararlı gördüklerini kaydetti.
Bir gazetecinin, Ahmet Davutoğlu'nun aday gösterilip gösterilmeyeceğiyle ilgili sorusuna Özdağ, "Ahmet Bey'in Türkiye'ye yapacağı en iyi hizmet emekliye ayrılıp köşesinde kitap yazmaktır. Üstelik partisinin ve kendisinin kamuoyunda hiç karşılığı yoktur. Şu anda eminim Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde kendisinden daha çok oy alır." yanıtını verdi.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP'den yanıt geldi
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- Kıvrak'tan Beşiktaş'la anlaşan Güneş'e olay gönderme!
- Samsung’un katlanabilir telefonu için yolun sonu göründü
- Saray'ın davetine yönelik açıklama
- Maden faciasında yeni gelişme
- İşte 'En başarılı büyükşehir belediye başkanları'
- CHP'liler de o ismin adaylığını reddetmiyor
- Müslüme davasında yeni gelişme