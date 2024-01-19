Mansur Yavaş ilk seçim bürosunu açıyor: Seçtiği ilçe dikkat çekti...

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, ilk seçim bürosunu AKP'nin büyükşehir adayı Turgut Altınok'un Belediye Başkanı olduğu Keçiören'de açıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 20:20
Mansur Yavaş ilk seçim bürosunu açıyor: Seçtiği ilçe dikkat çekti...
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk seçim bürosunu 21 Ocak'ta Keçiören'de açıyor.

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'mizi açıyoruz. Tüm Keçiörenli hemşehrilerimiz davetlidir" dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u aday göstermişti.


Mansur Yavaş

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