Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mansur Yavaş posteri tartışması: İddialara yanıt geldi

Mansur Yavaş posteri tartışması: İddialara yanıt geldi

23.06.2026 12:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mansur Yavaş posteri tartışması: İddialara yanıt geldi

Anadolu Birliği Partisi genel merkezindeki Mansur Yavaş posteri paylaşımına, Ankara Büyükşehir Belediyesi cephesinden, "O resim 3 yıldır asılı" yanıtı geldi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın adı yeni bir tartışmanın merkezinde yer aldı.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği ile bilinen Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Anadolu Birliği Partisi'nin (ABP) Ankara Dikmen'de bulunan genel merkez binasına Mansur Yavaş'ın bir portresinin asıldığını ileri sürdü.

Yarkadaş ayrıca, ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, Yalçın'ın kendisine "Özgür Özel Denizli'den dönünce protokol imzalayacağız" dediğini aktardı. 

Image

"SİYASİ ÇEKİŞMELERİN MALZEMESİ YAPMAYIN"

Yarkadaş’ın bu iddiası ve beraberinde getirdiği siyasi kulisler, Mansur Yavaş cephesinde hızlı bir şekilde yalanlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Beltaş A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Yılmaz, Yarkadaş'ın paylaşımına sosyal medya üzerinden doğrudan yanıt verdi.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Barış Bey, o resmin 3 yıldır asılı olduğunu o bölgede yaşayan herhangi bir vatandaşımıza sorsaydınız size bunu söylerdi. Lütfen Mansur Yavaş'ı bu tip siyasi çekişmelerinizin malzemesi yapmayın, buradan size ekmek çıkmaz." 

Yavaş cephesinden gelen bu net yanıtın ardından, ABP binasındaki posterin yeni bir siyasi hamle değil, uzun süredir var olan bir durum olduğu kaydedildi.  

İlgili Konular: #Ankara #Mansur Yavaş

İlgili Haberler

Mansur Yavaş’tan Babalar Günü mesajı
Mansur Yavaş’tan Babalar Günü mesajı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Babalar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Evladına sevgisiyle yol gösteren, gölgesiyle güven veren tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" dedi.
Saatler içinde AKP'ye geçmişti... Mansur Yavaş'tan 'Levent Koç' açıklaması: 'Elimi öpmek istedi, öptürmedim'
Saatler içinde AKP'ye geçmişti... Mansur Yavaş'tan 'Levent Koç' açıklaması: 'Elimi öpmek istedi, öptürmedim' Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan, CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’a ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Yavaş, Koç’un kendisini iki gün önce ziyaret ettiğini ve geçiş iddialarını reddettiğini söyledi. Yavaş, "Elimi öpmek istedi, öptürmedim" dedi.
Özgür Özel'den kritik 'Ekrem İmamoğlu' ve 'Mansur Yavaş' açıklaması: 'Buradan söylüyorum...'
Özgür Özel'den kritik 'Ekrem İmamoğlu' ve 'Mansur Yavaş' açıklaması: 'Buradan söylüyorum...' CHP lideri Özgür Özel, Burdur’un Bucak ilçesinde kadınlarla buluşarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a güçlü destek mesajı verdi. Özel, "Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun da Mansur Yavaş’ın da, bu iktidarı kim değiştirecekse onun da sonuna kadar arkasındadır" dedi.