Mansur Yavaş posteri tartışması: İddialara yanıt geldi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın adı yeni bir tartışmanın merkezinde yer aldı.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği ile bilinen Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Anadolu Birliği Partisi'nin (ABP) Ankara Dikmen'de bulunan genel merkez binasına Mansur Yavaş'ın bir portresinin asıldığını ileri sürdü.

Yarkadaş ayrıca, ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, Yalçın'ın kendisine "Özgür Özel Denizli'den dönünce protokol imzalayacağız" dediğini aktardı.

"SİYASİ ÇEKİŞMELERİN MALZEMESİ YAPMAYIN"

Yarkadaş’ın bu iddiası ve beraberinde getirdiği siyasi kulisler, Mansur Yavaş cephesinde hızlı bir şekilde yalanlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Beltaş A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Yılmaz, Yarkadaş'ın paylaşımına sosyal medya üzerinden doğrudan yanıt verdi.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Barış Bey, o resmin 3 yıldır asılı olduğunu o bölgede yaşayan herhangi bir vatandaşımıza sorsaydınız size bunu söylerdi. Lütfen Mansur Yavaş'ı bu tip siyasi çekişmelerinizin malzemesi yapmayın, buradan size ekmek çıkmaz."

Yavaş cephesinden gelen bu net yanıtın ardından, ABP binasındaki posterin yeni bir siyasi hamle değil, uzun süredir var olan bir durum olduğu kaydedildi.