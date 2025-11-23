Mansur Yavaş soruşturmasına 'ücretsiz çorba dağıtımı' da eklendi

İçişleri Bakanlığı tarafından konser soruşturması nedeniyle soruşturma izni verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında belediyenin sorumluluk bölgesindeki hastane önleri ve üniversite yakınlarındaki 13 ayrı noktada vatandaşlara ücretsiz çorba ikram etmesinin de soruşturmalara dahil edildiği öğrenildi.

YAVAŞ'A "ÜCRETSİZ ÇORBA" SORUŞTURMASI

Alınan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen konser soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki soruşturmaya Ankara'nın 13 ayrı noktasında vatandaşlara ücretsiz çorba ikram etmesi de dahil edildi.

Özellikle hastane önleri ve üniversite yakınlarındaki 13 ayrı bölgede ücretsiz dağıtılan çorbaların soruşturma konusu yapıldığı belirtildi.

YENİ MÜFETTİŞ İNCELEMESİ

Mansur Yavaş hakkında Çankırı ve Karabük mitinglerinde belediye personeli görevlendirdiği iddiasıyla da inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı; Ankapark konusunda daha önce "korumada gerekli özeni göstermedi" iddiasıyla müfettiş görevlendirmiş; yapılan inceleme sonucunda nisan ayında düzenlenen raporda Ankara Büyükşehir’in kusuru olmadığı tespit edilmişti.

Hazırlanan bu raporun Bakanlıkça uygun bulunmayarak geri gönderildiği ve konunun yeniden soruşturulması için de yeni müfettiş incelemesi başlatıldığı öğrenildi.