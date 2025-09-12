Mansur Yavaş'tan '12 Eylül' paylaşımı: 'Tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Halk iradesinin ve hukukun üstünlüğünün yok sayıldığı 12 Eylül 1980 darbesi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir" dedi.

"HALKIN İRADESİ ÜSTÜNDE HİÇBİR GÜÇ YOKTUR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 12 Eylül 1980 askeri darbenin 45'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Halk iradesinin ve hukukun üstünlüğünün yok sayıldığı 12 Eylül 1980 darbesi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Bugün bizlere düşen görev, benzer acıların bir daha yaşanmaması için demokrasimize, özgürlüğümüze ve hukuk devletine sahip çıkmaktır. Unutmayalım; halkın iradesi üstünde hiçbir güç yoktur."