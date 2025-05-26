Mansur Yavaş'tan Ankaralılara 'miting' çağrısı: 'Hep birlikte, demokratik bir Türkiye için...'

CHP Ankara İl Başkanlığınca, Kızılay Sakarya Caddesi'nde, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, bu akşam yapılacak miting için "Hukukun üstünlüğünü, özgürlükleri ve adaleti savunmak için bir araya geliyoruz" ifadeleriyle çağrı yaptı.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Hukukun üstünlüğünü, özgürlükleri ve adaleti savunmak için bir araya geliyoruz. Hep birlikte, demokratik bir Türkiye için ses olacağız. 26 Mayıs Pazartesi, saat 19.30’da, Çankaya Belediyesi arkası Sakarya Caddesi’nde buluşalım" ifadelerini kullandı.

İşte Yavaş'ın o çağrısı:









