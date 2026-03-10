Mansur Yavaş'tan dikkat çeken 'İBB Davası' paylaşımı! Canlı yayın çağrısı yaptı: 'Milletimiz gerçeği kendi gözüyle görsün!'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu yargılandığı 402 sanıklı İBB davası dün başladı.

İlk celsede İmamoğlu ve mahkeme başkanı arasında gerilim yükseldi; "reddi hakim" talebi reddedildi.

İBB DAVASI'NDA İKİNCİ GÜN

Bugün başlayan ikinci celsede ise İmamoğlu ile hakim arasında 'oturma düzeni' tartışması yaşandı.

Hakime, "Kimden talimat alıyorsunuz?" diye sordu. İddianamenin özetinin okunmasının ardından kürsüye gelen İmamoğlu, iddia makamını "Bana göre şaibelidir, suçludur. Bir gün yargılanacaklar" sözleriyle eleştirdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN "CANLI YAYIN" ÇAĞRISI

İBB Davası ikinci gününde sürerken; Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yavaş, "İstanbul’da iki gündür yaşanan gelişmeleri büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Ülkem adına gerçekten kaygı verici bir tabloyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"Ekrem Başkan ve tutuklu belediye başkanlarımızla ilgili yürüyen yargı sürecinin herkesin gözü önünde açık ve şeffaf şekilde yürütülmesi gerekiyor" diyen Yavaş, "Bu nedenle; Ekrem Başkan ve tutuklu belediye başkanlarımızın duruşmaları TRT başta olmak üzere tüm kanallardan canlı yayınlanmalıdır" çağrısı yaptı.

"Milletimiz gerçeği kendi gözüyle görsün" diyen Yavaş, şöyle devam etti:

"Çünkü mesele yalnızca birkaç kişinin yargılanması değil; milyonlarca insanın geleceğe dair duyduğu güven meselesidir. Ben, adaletin en güçlü teminatının milletin vicdanı olduğuna inanıyorum."