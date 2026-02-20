Mansur Yavaş'tan, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına tepki: 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı' ayrıntısı!

Ankara’daki evinde dün akşam gözaltına alınan ve bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirilen Alican Uludağ, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

"SÜRECİN İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ SORU İŞARETLERİ DOĞURMUŞTUR"

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Alican Uludağ, Ankara’da ikamet etmekte, suçlama konusu olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarını da Ankara’dan yapmaktadır. Buna rağmen sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi ve tutuklama kararı verilmesi, yetki, usul ve ölçülülük açısından kamuoyunda soru işaretleri doğurmuştur.

Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklama tedbirine başvurulması istisnai olmalı, ifade ve basın özgürlüğü ile adil yargılanma hakkı titizlikle gözetilmelidir. Hukukun üstünlüğüne ve basın özgürlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz."