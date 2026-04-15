Mansur Yavaş'tan hakkındaki soruşturma izni için açıklama: 'Çifte standardı herkes görüyor!

Mansur Yavaş'tan hakkındaki soruşturma izni için açıklama: 'Çifte standardı herkes görüyor!

15.04.2026 10:30:00
Mansur Yavaş'tan hakkındaki soruşturma izni için açıklama: 'Çifte standardı herkes görüyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı’nın hakkında verdiği soruşturma iznine tepki gösterdi. Suçlamaların dayanaksız olduğunu savunan ve "Gelsinler bakalım! Allah’ın izniyle kendimizden korktuğumuz bir durum yok" diyen Yavaş, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı, 2023’te Karabük’teki seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) araçlarının kullanıldığı iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi.

Konuya ilişkin olarak Nefes gazetesinden Aytunç Erkin'e açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, soruşturmanın nasıl başladığıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Belediyenin ses tesisatçısı Osman Cem Taşbaş, konser soruşturmasında biliyorsunuz şüpheli olmadığı halde MASAK raporunda konser yaptırılan firmaya paralı iş yaptırdığı ortaya çıkınca açığa alındı. Memur böyle bir şey yapamaz! Dolayısıyla bu şahıs hakkında belediyenin aletlerini kullandığı için savcılığa şikayette bulunduk. Belli ki buna MASAK raporu verilmiş. Alakanız olmayan bir şeyle durup dururken ne yaparsınız? Hiçbir şey! Durup dururken dilekçe vermenize gerek var mı? Yok! Dilekçe veriyor bu şahıs. Muhtemelen Çankırı mitingine parayla götürdü insanları. Benin ne alakam olabilir? Ben maaş almıyorum, seçimlerde belediyenin arabasına binmem! O kadar titizim. Karabük’tekiler de haber olunca hemen soruşturma açtırdım. Kim gelmiş gitmiş diye."

"ÇİFTE STANDARDI HERKES GÖRÜYOR"

Başkan Yavaş, şunları söyledi:

"Yani böyle bir zorlama var, bir şey bulabilir miyiz? (Gülerek) Bir şey bulacaklar herhalde. Son zamanlarda müfettişler geliyor, inceliyor, bir olumsuzluk bulamayınca ‘bir kez daha inceleyin’ diyorlar. Gelsinler bakalım! Allah’ın izniyle kendimizden korktuğumuz bir durum yok. Hukuk böyle oldu artık. Maalesef! Çifte standart, insanlara uygulanan çifte standardı herkes görüyor. Üzülüyorum. Devlette böyle olmamalı!"

Yavaş, ayrıca konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi. 

 

Son Dakika... Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni!
Son Dakika... Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni! Son dakika gelişmesi... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, 2023’te Karabük’te düzenlenen mitingde belediyeye ait araçların kullanıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi iddialara yanıt verdi.
Yandaş gazeteler Mansur Yavaş'ı hedef almıştı: ABB'den o haberler sonrası sert açıklama
Yandaş gazeteler Mansur Yavaş'ı hedef almıştı: ABB'den o haberler sonrası sert açıklama İktidara yakın gazetelerin Mansur Yavaş'ı hedefe koymasının ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada, iktidara yakın gazetelerde yer alan haberlerin “tek merkezden servis edilen organize bir algı operasyonu” olduğu belirtilerek, Mansur Yavaş’a yönelik bir sürecin hazırlandığına dikkat çekildi.
Mansur Yavaş'a soruşturma iznine CHP'den sert tepki: 'Bu ülkede Sağlık Bakanı, iftara dahi askeri helikopterle gidiyor!'
Mansur Yavaş'a soruşturma iznine CHP'den sert tepki: 'Bu ülkede Sağlık Bakanı, iftara dahi askeri helikopterle gidiyor!' İçişleri Bakanlığı'nın ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Melih Gökçek dönemi de soruşturulacak mı? Kamu imkanlarını kendisine kullandığı halde görmezden gelinenler için bu millete ne diyeceksiniz? AK Partili olmayan herkes soruşturulabilir ama AK Partiliyseniz dokunulmazsınız. Anlayış bu" dedi.