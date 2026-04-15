Mansur Yavaş'tan hakkındaki soruşturma izni için açıklama: 'Çifte standardı herkes görüyor!

İçişleri Bakanlığı, 2023’te Karabük’teki seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) araçlarının kullanıldığı iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi.

Konuya ilişkin olarak Nefes gazetesinden Aytunç Erkin'e açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, soruşturmanın nasıl başladığıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Belediyenin ses tesisatçısı Osman Cem Taşbaş, konser soruşturmasında biliyorsunuz şüpheli olmadığı halde MASAK raporunda konser yaptırılan firmaya paralı iş yaptırdığı ortaya çıkınca açığa alındı. Memur böyle bir şey yapamaz! Dolayısıyla bu şahıs hakkında belediyenin aletlerini kullandığı için savcılığa şikayette bulunduk. Belli ki buna MASAK raporu verilmiş. Alakanız olmayan bir şeyle durup dururken ne yaparsınız? Hiçbir şey! Durup dururken dilekçe vermenize gerek var mı? Yok! Dilekçe veriyor bu şahıs. Muhtemelen Çankırı mitingine parayla götürdü insanları. Benin ne alakam olabilir? Ben maaş almıyorum, seçimlerde belediyenin arabasına binmem! O kadar titizim. Karabük’tekiler de haber olunca hemen soruşturma açtırdım. Kim gelmiş gitmiş diye."

"ÇİFTE STANDARDI HERKES GÖRÜYOR"

Başkan Yavaş, şunları söyledi:

"Yani böyle bir zorlama var, bir şey bulabilir miyiz? (Gülerek) Bir şey bulacaklar herhalde. Son zamanlarda müfettişler geliyor, inceliyor, bir olumsuzluk bulamayınca ‘bir kez daha inceleyin’ diyorlar. Gelsinler bakalım! Allah’ın izniyle kendimizden korktuğumuz bir durum yok. Hukuk böyle oldu artık. Maalesef! Çifte standart, insanlara uygulanan çifte standardı herkes görüyor. Üzülüyorum. Devlette böyle olmamalı!"

Yavaş, ayrıca konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi.