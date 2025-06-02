Mansur Yavaş'tan 'İmamoğlu' ziyareti sonrası kritik açıklama: İktidarın planını anlattı!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Yavaş, ziyaret sonrası kısa bir açıklama yaptı.

İMAMOĞLU'NUN ÇAĞRISINI PAYLAŞTI

“Ekrem Bey özgüvenle ‘Yargılama TRT’de olsun’ diyor” diyen Yavaş, “Beğenilmeyen ifade değiştiriliyorsa bu iftiradır” diye konuştu.

Yavaş ziyaret sonrası, "Kendisiyle gelişmeleri, yapılabilecekleri geniş geniş konuştuk. Morali gayet iyi. Haksızlığa uğramış birinin üzüntüsü ama suç işlememiş birisinin de özgüvenini kendisinde gördük. Yargılamaların siyasi olduğuna dair kamuoyunda yüzde 60-65 arasında kanaat var. Zaman zaman Türkiye'de siyasi yargılamalar oluyor. Sonunda da tam tersi uygulamalarla karşılaşıyoruz. Hukuk herkese lazım. Bu yargılamalar konusunda her yerde yaptığımız konuşmalar var" açıklamasını yaptı.

Yavaş şunları kaydetti:

“Bugünler geçecek, yargılamalar sonunda hepsi ortaya çıkacak. Ekrem Bey özgüvenle yargılanmasının canlı yayında TRT yapılmasını istiyor. Bu kendisine duyduğu özgüvenle ilgili bir şey. İnşallah bu yargılamaların ne kadar haksız olduğu ortaya çıkacak. Başarılı olan CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmak yoluyla iktidar değişikliğinin önüne geçilmek isteniyor. İşin özeti bu. Bundan da son derece eminim.”

"YARGILAMALAR SONUNDA HEPSİ ORTAYA ÇIKACAK"

Yavaş’ın ifadeleri şöyle:

"Haksızlığa uğramış birisinin üzüntüsü, ama suç işlememiş birisinin özgüvenini kendisini gördük. Bu yargılamaların siyasi olduğu konusunda kamuoyunda çok geniş bir kanaat var. Yüzde 60-65'in üzerinde... Dolayısıyla zaman zaman Türkiye'de bu tür siyasi yargılamalar oluyor. Ama sonunda da tam tersi uygulamalarla karşılaşıyoruz. Hukuk herkese lazım. Bu yargılamalar konusunda her yerde yaptığımız konuşma var. B

iz belediye başkanları olarak, hiçbir dokunulmazlığımız yok. Ancak bizim yargılanma usullerimiz de var. 4482 sayılı kanun var, Danıştay'ın 1. ve 2. Dairelerinin belediye başkanlarının sorumluluklarıyla ilgili vermiş olduğu kararlar var. Dolayısıyla hukuka uygun bir şekilde yargılanma lazım. Maalesef son soruşturmalarda pek bunları göremiyoruz. 4483 sayılı memurların yargılanması konulu kanuna hiçbir şekilde uyulmuyor. Dolayısıyla, inşallah bugünler geçecek. Yargılamalar sonunda haksızlık varsa, haklılık varsa hepsi ortaya çıkacak.”

“İŞİN ÖZETİ BUDUR…”

"Ekrem Bey yargılamasının canlı yayında TRT'de yapılmasını istiyor. Bu kendisinin duyduğu özgüvenle ilgili bir şey. İnşallah bu yargılamaların ne kadar haksız olduğu bir gün ortaya çıkacak. Ben kişisel olarak da aynı kanaatteyim. Başarılı olan CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmak yoluyla iktidar değişikliğinin önüne geçilmek isteniyor. İşin özeti budur."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da 11 Haziran'da tahliye edilmeyi beklediğini ifade eden AKP'nin gündeme getirdiği İnfaz Kanunu değişikliği konusunda da konuşan Yavaş şunları söyledi:

“İnfaz Kanunu'na göre çok ağır ceza alanlar 1-2 ay yatıp çıkacaklar. Yatarı olmayan suçlardan gençler, belediye başkanları yatıyor, Ümit Özdağ da aynı şekilde. (Özdağ) Mahkum olmayacağına inanıyoruz, fakat mahkum olsa bile artık yargılamanın yapılmasına gerek yok fazlasıyla yattı. Hukuk içerisinde yapılsın, hukuk herkese lazım. Adalet olmayan yerde ekmek olmuyor, bunun zararını maalesef Türk halkı çekiyor.”

"ORTADA İTİRAF DEĞİL, İFTİRA VARDIR"

Soruşturmada iki kez ifade veren isimler hakkında İmamoğlu ile görüştüğünü belirten Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Herkes akli curmü ne olduğuna bir baksın. Yani kanundan akli curüm nedir, sonuçları nedir bir baksın. Siz insanları tutuklar, tutuklulukla tehdit ederseniz, o tutukluluktan kurtulmak için insanlar birbirine iftira atarlar. Ve aklı curüm de hiçbir zaman geçerli olmaz, itiraf değil iftiraya döner. Şu anda ortada itiraf değil, iftira vardır. Kurtulmak isteyen herkes kolayca bu yolu seçebilir. Bunun adına hukuk falan denmez.”

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın geçen hafta Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret talebine izin çıkmamıştı.