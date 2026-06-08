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Mansur Yavaş'tan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a yanıt: 'Türkiye’ye meydan okumaya çalışanlara tavsiyem; tarihten ders çıkarmalarıdır'

Mansur Yavaş'tan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a yanıt: 'Türkiye’ye meydan okumaya çalışanlara tavsiyem; tarihten ders çıkarmalarıdır'

8.06.2026 09:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mansur Yavaş'tan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a yanıt: 'Türkiye’ye meydan okumaya çalışanlara tavsiyem; tarihten ders çıkarmalarıdır'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisini mesajında etiketleyen İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a yanıt verdi. "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine üstten bakarak ayar vermeye kalkamaz" diyen Yavaş, "Türkiye’ye meydan okumaya çalışanlara tavsiyem; tarihten hamaset değil, ders çıkarmalarıdır" ifadelerini kullandı.

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AKP Çorum İl Başkanlığı Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Rabb'im bir gün bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et. İnanıyorum ki Cenabıhak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek" diyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye İsrail'den yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından Bakan Çiftçi'ye seslenen İsrail Savunma Bakanı Israel Katz "Kudüs, Konstantinopolis değildir ve İsrail Devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir. İsrail, her türlü tehdide karşı kendini savunma kapasitesini kanıtlamış güçlü ve kararlı bir devlettir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU'NU DA ETİKETLEDİ

Çiftçi'nin yanısıra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu da paylaşımında etiketleyen Israel Katz "Ne yazık ki, Türkiye’yi modern bir devlete dönüştürmek için çalışan Atatürk’ün mirasından hiçbir ders çıkarmadınız; aksine, Türkiye’yi yeniden karanlık ve geri kalmış bir döneme sürüklemek için çalışıyorsunuz" yazdı.

YAVAŞ'TAN KATZ'A: TARİHTEN DERS ÇIKARIN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendisini mesajında etiketleyen İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a sert sözlerle yanıt verdi. 

Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kudüs üzerinden hadsizlik yapan İsrailli bakana hatırlatmak isterim. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine üstten bakarak ayar vermeye kalkamaz, tarihimize parmak sallayamaz.

Atatürk’ün adını ağzınıza almadan önce, kendi hükümetinizin uluslararası hukuk karşısındaki siciline bakın! Türkiye’ye meydan okumaya çalışanlara tavsiyem; tarihten hamaset değil, ders çıkarmalarıdır."

 

İlgili Konular: #Mansur Yavaş #Israel Katz

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