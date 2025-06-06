Mansur Yavaş'tan 'Kurban Bayramı' mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Yavaş, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bayramı bayram yapan; birlikte atılan adımlar, paylaşılan lokmalar, bir tebessümde buluşan gönüllerdir. Bu güzel topraklarda dayanışma eksik olmasın, sofralar bereketle, yürekler huzurla dolsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun."
Bayramı bayram yapan; birlikte atılan adımlar, paylaşılan lokmalar, bir tebessümde buluşan gönüllerdir.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 6, 2025
Bu güzel topraklarda dayanışma eksik olmasın, sofralar bereketle, yürekler huzurla dolsun.
Kurban Bayramımız mübarek olsun. pic.twitter.com/Iwo9Msv9Fa