Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mansur Yavaş'tan 'Kurban Bayramı' mesajı

Mansur Yavaş'tan 'Kurban Bayramı' mesajı

6.06.2025 10:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mansur Yavaş'tan 'Kurban Bayramı' mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayımladı. Yavaş, "Bu güzel topraklarda dayanışma eksik olmasın, sofralar bereketle, yürekler huzurla dolsun" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Yavaş, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Bayramı bayram yapan; birlikte atılan adımlar, paylaşılan lokmalar, bir tebessümde buluşan gönüllerdir. Bu güzel topraklarda dayanışma eksik olmasın, sofralar bereketle, yürekler huzurla dolsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

İlgili Konular: #Mansur Yavaş #Kurban Bayramı