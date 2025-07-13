Mansur Yavaş’tan sert çıkış: ‘Hani PKK’lılar Ankara Büyükşehir’de sayaç okuyacaktı, ne oldu?’

Çankaya Belediyesi tarafından "Birlik Aşuresi" programı düzenlendi. Programda konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş, Ankara'da yapılacak iki cemevinin müjdesini paylaştı. Bakanlıklardan gerekli izinlerin alındığını ve projelerin hazırlanmaya başlandığını ifade eden Yavaş şunları söyledi:

"Bizler, geçmişten ders alırken 'İncinsen de incitme' diyen, zalimin yaptığının aynısını yapmamak için haksızın ve hukuksuzun aynısını yapmamak için bu görevlere geldik. Dolayısıyla bu felsefeye uygun bir şekilde, 2019 yılından beri hiç kimseyi ayırmadan, birinin verdiğini diğeri görmeden ve kimseyi incitmeden desteklerimize devam ediyoruz. Önceki yönetimler insanları ayırdığı için bizler ayırmamalıydık. 2019 yılından beri Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak aşure kazanı kaynatıp sizlerle paylaşıyoruz. 25 yıldır bu kazan kaynatılmıyor, adeta yok sayılıyordu. Ve şu anda, Keçiören Cemevi’nden sonra Mamak ve Yolbaşı’nda iki adet cemevi daha yapıyoruz.

"ANAYASA'NIN İLK DÖRT MADDESİNE ASLA DOKUNDURTMAYACAĞIZ"

Öyle bir iktidarla yarışıyoruz ki zaman geliyor yanına birilerini alıyor, destekçilerini alıyor o gün onların oyuna ihtiyaçları var. 'Siz yanlış yapıyorsunuz' denildiği zaman, söyleyen herkesi hainlikle suçluyorlar. Aradan zaman geçiyor, 'Biz aldatıldık' diyorlar. Biz 14 Mayıs seçimlerini unutmadık. Hani PKK’lılar Ankara Büyükşehir’de sayaç okuyacaktı, ne oldu? Bunu sormak bizim hakkımız değil mi? Ve şimdi konuşmalara bakıyoruz; yan yana gelmişler. Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı diyerek özellikle vurgulayarak yeni bir kimlik oluşturmaya çalışıyorlar. Eskiden öyle yapmazlardı. Türk’ü, Kürt’ü, Çerkes’i, Laz’ı diyerek sıralarlardı. Şimdi bunları ortadan kaldırıp sadece Türk, Kürt ve Arap denmesine göre bir hazırlık var. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu Cumhuriyet’e sonuna kadar sahip çıkacağız. Türkiye’nin bir Lübnan olmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Anayasa'nın ilk dört maddesine asla dokundurtmayacağız çünkü Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey Türk gençliği!' diyerek Cumhuriyet’i bizlere emanet ederken, bizler de o emanete sonuna kadar sahip çıkacağız."

"YAPILAN ANKETLERDE BU YARGILAMALARIN SİYASİ OLDUĞUNA DAİR KANAAT YÜZDE 70’LERE YAKLAŞTI"

CHP'li belediye başkanlarının tutuklanmasına değinen Yavaş, "Bu hukuksuzluklar kamuoyunda asla destek görmüyor" diyerek, şöyle devam etti:

"Ekrem Başkan’ın başına gelenleri biliyorsunuz. Ailesine kadar her türlü iftirayı atıyorlar. Tutuklama korkusuyla insanları iftiraya zorluyorlar. Muhittin Başkan’ın bir daire aldığı söyleniyor. Muhittin Başkan, tam 200 daire yapılabilecek arsasını devlete bağışlamış. Aynı şekilde Zeydan Başkan’ı 11 yıl önceki bir olayla itham ediyorlar. İçimizde hukukçu çok. İki söz var; biri suçluyor biri reddediyorsa, ikisinin de ifadesi eşittir. Ama şu anki hukukta bir ihale mafyasının ifadesiyle, hayatında karakol yüzü görmemiş, tertemiz ve pırıl pırıl geçmişiyle Adana’yı 6 yıldan fazladır yöneten Zeydan Başkan’ın ifadesine üstün tutuyorlar. Bu hukuksuzluklar, kamuoyunda asla destek görmüyor. Yapılan anketlerde, bu yargılamaların siyasi olduğuna dair kanaat yüzde 70’lere yaklaştı.

"BU İHALE MAFYASI, 300’DEN FAZLA AK PARTİLİ BELEDİYEDEN VE İKTİDARDAN İHALE ALMIŞ, HEPSİ SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK"

Peki bunlar neden yapılıyor? Bu ihale mafyası, 300’den fazla AK Partili belediyeden ve iktidardan ihale almış. Hepsi sütten çıkmış ak kaşık! Halbuki 23 yıldır görüyoruz ki ortalık yolsuzluklarla dolu. Bakanları mı sayalım, kasasından 26 kilo altın çıkan bürokratları mı sayalım? Maalesef onlara dokunulmuyor. Sebebi şu, son seçimlerde artık Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bu ülkeyi yönetebileceğine dair inanç ve güven, 2024 yılı 31 Mart’ta yapılan seçimlerle iyice ortaya çıkmıştır. Ve aradan bir yıl geçti. Yapılan memnuniyet anketlerinde bu oran yüzde 60’a yaklaşmıştır. İktidarın elden gideceğine inananlar, işte bu kumpaslarla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Ama hepimiz Hazreti Hüseyin gibi doğrunun yanında yer alacağız, direneceğiz ve sonra inşallah iktidarı değiştirip, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırarak bu ülkenin aydınlık yüzlerini iktidara getireceğiz."