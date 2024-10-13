Mansur Yavaş, Türkiye’de sistemin bozulduğunu belirtti, liyakatsiz atamaları eleştirdi

Yayınlanma: 13.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.10.2024 - 04:00

Gazetemiz Cumhuriyet’in Ankara Temsilcisi Sertaç Eş ve yazarlarımızdan Işık Kansu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, gündeme ilişkin konuların yanı sıra belediye tarafından yurttaşlara sağlanan sosyal yardımlar ele alındı. Sosyal yardımlar kapsamında yaklaşık 45 bin emekliye düzenli destek olduklarını belirten Yavaş, “Biz bunu kent hakkı olarak görüyoruz. Ankara’da bir şekilde dezavantajlı grup içerisine girmiş insanların en az asgari kriterde yaşayabilecek imkâna sahip olmasını istiyoruz” dedi.

‘YARDIMI GERİ ÇEVİRİYORLAR’

Yavaş, belediye tarafından sosyal yardım alan ailelerin ortaokul, lise ve ilkokul çağındaki çocuklarının servis ücretlerinin ödendiğini, desteğe izin veren okullarda öğrenci başına 55 liralık kantin desteği verdiklerini anlattı. Yavaş, bazı okulların temizlik hizmetinde olduğu gibi gerekçe göstermeden yiyecek yardımını da geri çevirdiklerini sözlerine ekledi.

‘DESTEK VERMEK ZORUNDA’

Yavaş, devletin tüm yurttaşlara insanca yaşaması için gerekli desteği sağlaması gerektiğini vurgulayarak “Biz genç, yaşlı, emekli demeden burada yaşayan insanların insanca yaşamasını bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bir devlet varsa, yetkilerinizi ona devrettiyseniz, aynı zamanda vergi de veriyorsanız, devlet dezavantajlı gruplara bu desteği yapmak zorunda” dedi.

SULU TARIMA TEŞVİK

Yavaş, çiftçilere yaptıkları desteği de anlattı. Tarımla geçimini sağlayan ailelere tohum, gübre, mazot, fide gibi yardımların yanı sıra belediyenin kendi fabrikasında atık plastiklerden yapılan sulama borusunun da çiftçilere dağıtıldığını belirtti. Yavaş, gelecek hafta açılışını yapacakları Kesikköprü Sulama Projesi’yle çiftçileri sulu tarıma teşvik edeceklerini de açıkladı.

‘SORUNLAR ÇOK FAZLA’

Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığı kapsamında yapılan tartışmalara yönelik ise, “Önceliğimiz belediye. Ortada bir seçim yok. Neyine tartışıyoruz” dedi. Belediyenin önceki dönemlerden kalma birçok sorunu olduğunu aktaran Yavaş, “Öncelikle mevcut işlerimizi tamamlıyoruz. Çünkü Ankara’nın sorunu çok fazla. Ankara’nın birçok cadde ve sokağında hiç ızgara ve mazgal yok. Altyapı berbat. Yağmur suyu ve atık sular ayrılmamış. Belediye sel, taşkın sahası bildirmiş, bunların hiçbiri yapılmamış. Dolayısıyla boğuşup duruyoruz. Yetersiz bir altyapı var” ifadelerini kullandı.

‘TOPLUMUN SORUNLARI’

Işık Kansu’nun “CHP gerçekten iktidara yürüyor mu?” sorusunu yanıtlayan Yavaş, “Hata yapılmaması lazım. Partide karışıklık, rekabet görüntüsünün verilmemesi gerek. CHP vatandaşa neler vaat ediyor onlara odaklanılması lazım. İç tartışmalar yerine toplumun sorunlarıyla ilgilenmesi ve dikkat çekilmesi lazım. Bunların da gündem olmasının sağlanması gerekiyor” diye konuştu.

Sokakta yurttaşların yaşadığı ağır sorunlar olduğunu vurgulayan Yavaş, “İnsanlar hiçbir şey alamıyor. Çiftçi ürettiğini satamıyor, burada da pahalı geliyor alamıyor. Dolayısıyla kriz büyük. Vatandaş bu durumda zaten AKP’den kopmuş olması lazım ama size de güveniyor olması gerek. Eğer oradan kopup size güvenmezse sandığa gitmeyecek” dedi.

‘VERGİLERİ SİLİNDİ’

İkinci olarak da AKP iktidarında sık görülen “şatafat” halini eleştiren Yavaş, “Bizde bir tane çakarlı araç yok. Belediyenin hiçbir yerinde benim fotoğrafımı bulamazsınız. Lüks arabalar yok. Ben sadece bir tane minibüse binerim. Uzak yola gidersem, Vakıfbank’ın Mercedes’ine binerim. O da bizim değil. Yöneticiler bu sorumlulukta olurlarsa bu ülke çok rahat kalkınır. Yeterince kaynağımız var. Şimdiye kadar silinen vergilere bir bakın, hep aynı firmaların vergileri silindi. Bu ülkede emekliye, yoksula yetecek para var. Daha ucuza hizmet imkânı da var ama öncelikler... Biz patronuz, istediğimize istediğimiz zammı yaparız diye düşünüyorlar. AKP kural tanımıyor. Böyle bir yetki dünyada kimseye verilmemiştir. Çünkü bu para sizin değil” diye konuştu.

‘BÜROKRATLIK YAPIYOR’

Türkiye’de sistemin bozulduğunu belirten Yavaş, “Hiçbir işadamının çalıştırmayacağı insanlar bürokratlık yapıyor. Sorun oradan kaynaklanıyor. ABD devlet başkanı bir tane büyükelçiyi atayamamıştır. Kongrede, senatoda menfaatlerimizi korurlar mı diye sorgulamışlardır. Bizde nasıl? Bir günde 20 büyükelçiyi tek kararnamede atıyorsunuz. Kimseye de hesap vermiyorsunuz. Onun için en büyük amacımız inşallah iktidarı değiştirip tekrar demokratik usüllerin, liyakatin hâkim olacağı güçlendirilmiş bir parlamenter sistem getirmek. Rejimin değişmesi lazım. Bu yetki dünyada hiç kimseye verilemez. Dünyada hiç kimse her şeyi bilemez” diyerek sözlerini noktaladı.

FORMÜL BELLİ: AÇIKLIK, ŞEFFAFLIK



Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, insanların güveninin kazanılması için belediyelerin önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti. 2019 yılında 11 büyükşehirin kazanıldığına işaret eden Yavaş, şu değerlendirmeyi yaptı: “Sonuç ortada. İnsanlar bize yetki verdikten sonra ‘iyi ki bunlar seçildi’ deyip oyları artırarak tekrar seçtiler. Hep bir korku siyaseti yapıyorlar. Diyorlar ki biz gidersek hiç maaş alamazsınız. Yurttaşların bir denemesi lazım. Belediyeler güzel idare ederse halk mutlaka bizi deneyecektir.” Olası bir CHP hükümetinde yurttaşları memnun edebilecek formülü, “Açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik” olarak açıkladı. Formül kapsamında Yavaş, “Dünya bunu böyle çözmüş. İsme göre değişmez bu işler. Bu paralar bize emanet edilen paralardır. Bunların hesabını vermemiz, doğru yolda harcamamız lazım. Artık bu mantığın sağlanması lazım” dedi.



‘EGEMENLİĞİMİZİN TEMİNATIDIR’



Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın başkent oluşunun 101. yıldönümünü “Kurtuluş Savaşı’nın karargâhı olan bu şehir, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin teminatıdır. Ankara’nın başkent oluşu, bizlere sadece bir miras değil; aynı zamanda büyük bir sorumluluktur” ifadeleriyle kutladı.

