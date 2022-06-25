Mansur Yavaş: Türkiye'den gitmenizi istemiyorum çocuklar

25 Haziran 2022 Cumartesi, 07:29

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, törende yaptığı konuşmada gençlere seslenen Yavaş, “Bu ülke sizden çok şey bekliyor. Ben öncelikle Ankara'dan gitmenizi istemiyorum. Ben Türkiye'den gitmenizi de istemiyorum çocuklar. Bu ülke bizim ülkemiz. Bizim böyle güzide yetişmiş değerlerimizin ülke dışına çıkmasına, hiçbir şekilde gönlümüz razı değil” diye konuştu.

Törenin ardından sosyal medya paylaşımında bulunan Yavaş, “Ülkemizi bilimin ışığında aydınlık ve çağdaş yarınlara taşıyacağınıza inancım tam. Hepinizi tekrar tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum” ifadelerine yer verdi.