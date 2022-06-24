Mansur Yavaş duyurdu: Araç ve ekiplerimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 14 itfaiye aracı ve 32 itfaiye çalışanının Marmaris'teki orman yangınına müdahale etmek üzere yola çıktığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 14 itfaiye aracı ve 32 itfaiye çalışanının, orman yangının devam ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesine doğru yola çıktığını duyurdu. Yavaş, "Ekiplerimiz sahada, bizler de dualarımızla yanındayız” dedi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Bördübet mevkiinde başlayan ve üç gündür söndürülemeyen orman yangını için itfaiye araçları ile personelin Ankara’dan yola çıktığını duyurdu. Yavaş, Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
“14 araç ve 32 mesai arkadaşımızdan oluşan ekibimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı. Ekiplerimiz sahada, bizler de dualarımızla yanındayız”
14 araç ve 32 mesai arkadaşımızdan oluşan ekibimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 23, 2022
Ekiplerimiz sahada, bizler de dualarımızla yanındayız #Marmaris. pic.twitter.com/YwRcN25OL1
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