Mansur Yavaş ateş püskürdü: Hırsızlara bağırırım!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi'nin Faaliyet Raporu oturumunda; “Buradan bütün Ankara huzurunda soruyorum. 2017 yılında yapılan bu pahalı ihaledeki fark kimin cebine gitti? Çalmışlar, hırsızlık etmişler, belediyeyi soymuşlar” dedi. AKP'li Ali İhsan Ölmez'in "Bağırma" demesi üzerine Yavaş, "Hırsızlara bağırırım" yanıtını verdi.

ANKA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 17:05
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün Belediye Meclisi Faaliyet Raporu oturumunda konuştu. 

"İHALEDEKİ FARK KİMİN CEBİNE GİTTİ?"

Önceki dönemlerde yapılan ihaleleri eleştiren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Buradan bütün Ankara huzurunda soruyorum. 2017 yılında yapılan bu pahalı ihaledeki fark kimin cebine gitti? Çalmışlar, hırsızlık etmişler, belediyeyi soymuşlar. Özeti budur.”

AKP'Lİ ÖLMEZ'DEN 'BAĞIRMA' ÇIKIŞI!

AKP’li Ali İhsan Ölmez’in "Bağırma" demesi üzerine Yavaş, "Hırsızlara bağırırım" yanıtını verdi.


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