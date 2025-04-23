Mansur Yavaş'tan '23 Nisan' mesajı: 'Hem geçmişe minnet hem geleceğe sözümüz...'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir ulusun bağımsızlık kararı, en çok çocukların gözlerinde parıldar. 23 Nisan hem geçmişe minnet hem geleceğe sözümüzdür" dedi.

Mansur Yavaş'tan '23 Nisan' mesajı: 'Hem geçmişe minnet hem geleceğe sözümüz...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:45

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

"23 NİSAN HEM GEÇMİŞE MİNNET HEM GELECEĞE SÖZÜMÜZ"

Bir çocuğun Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini çizdiği anların yer aldığı videoyu paylaşan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ulusun bağımsızlık kararı, en çok çocukların gözlerinde parıldar. 23 Nisan hem geçmişe minnet hem geleceğe sözümüzdür."


Etiketler: #Mansur Yavaş

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