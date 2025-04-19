Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli sağanak ve sel uyarısı

Yayınlanma: 19.04.2025 - 12:20

Güncelleme: 19.04.2025 - 12:20

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kent genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Başkan Mansur Yavaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yaptı.

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Ankara çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz sahada, teyakkuz halindedir" ifadelerine yer verdi.