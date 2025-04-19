Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli sağanak ve sel uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kent genelinde sağanak yağış beklendiğini belirterek, yurttaşları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli sağanak ve sel uyarısı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 12:20

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kent genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Başkan Mansur Yavaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yaptı.

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Ankara çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz sahada, teyakkuz halindedir" ifadelerine yer verdi. 


Etiketler: #Mansur Yavaş #hava durumu

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