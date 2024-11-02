Mansur Yavaş'tan 'Ahmet Özer' yanıtı: Esenyurt mitingine neden katılmadığını açıkladı

Yayınlanma: 02.11.2024 - 14:15

Güncelleme: 02.11.2024 - 14:21

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin konuştu.

Yavaş burada, Özer için düzenlenen mitinge katılmamasına yönelik gelen eleştirilere yanıt verdi.

"HUKUKTA ÇİFTE STANDART OLMAZ"

Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili Yavaş, "Hukukta çifte standart olmaz. Haksızlığa uğrayan varsa, herkesin ona sahip çıkması lazım. Telefon görüşmelerine bakılırsa, iktidarda kimse kalmaz. Kapalı kapılar arasında konuşmalar varsa bilemeyiz. Bir yandan Öcalan çağrılıyor, diğer yandan operasyon var" dedi.

Yavaş, 10 yıl önceye gidilirse iktidardan kimsenin dışarıda kalmayacağını söyledi.

ABB Başkanı şöyle konuştu:

"Mutlaka belediye meclisinden birisinin onayını seçilmesi gerektiği hukuka, seçmen iradesine daha uygundur ve dolayısıyla 5 yıl, 10 yıl önce geriye giderek televizyon, telefon konuşmalarına bakıldı, bakılarak bir tutuklama yapıldıysa, yine bir hukukçu olarak söylüyorum. İktidar çevrelerinden hiç kimse dışarıda kalmaz. Çünkü bizim yaptığımız şikayetlerde 10 yıl geriye yönelik bazı şikayet ettiğimiz insanların incelemesi dahi yapılmadı. Hukukta çifte standartlık olmaz ve tutuksuz yargılama, masumiyet karinesi esastır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Böyle bir şey savunmuyoruz. Ama varsa bir suç, delilleri karartma ihtimali yok. Sabit ikametgah sahibi ise en azından tutuksuz yargılanmak suretiyle kendisinin savunma imkanı verilmesi daha uygundur."

ESENYURT'A NEDEN GİTMEDİ?

Yavaş, Esenyurt'taki mitinge katılmamasıyla ilgili olarak da, "Söylenmesi gerekeni söyledik. Oraya gitmemem farklı anlamlara çekildi. İl başkanlarımız burada. Belediye başkanlarımızın çoğu da katılamadı, herkesin kendi programı var. Çankaya Belediye Başkanı temsilen oradaydı. Ankara İl Başkanımız da burada gerekli açıklamayı yaptı, biz de yanında durduk. Farklı anlamlar çıkarılması, kişilerin kendi yorumudur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yavaş, Esenyurt Mitingi'ne katılmaması ile ilgili gelen 'Başka sebepleri de var mı?' sorusuna, "Başka sebepleri varsa önümüzdeki günlerde konuşulur. Çıkan duruma göre konuşulur" dedi.