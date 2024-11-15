Mansur Yavaş'tan Bakan Tekin'e: "Size eksik bilgi verilmiş. Tam 533 okulumuz, bizden temizlik talep etti, 83’ünü temizledik"

Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:10

Güncelleme: 15.11.2024 - 15:10

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Sayın Bakan Yusuf Tekin sanırım size eksik bilgi verilmiş. Tam 533 okulumuz, bizden temizlik talep etti. 83’ünü temizleyip, çocuklarımız için pırıl pırıl hale getirdik. Maalesef gelen bir açıklama sonrası 450 okulumuz, temizlik taleplerini geri çekerek iptal etti. Ve temizlik için giden ekiplerimize, 'Okul kapalı', 'Tadilat var' diyenler oldu. Ve dahası ‘okul müdürlerine’ mesajlar gitti. Gösterilen tavır nedeniyle sadece üç hafta sonu temizlik yapabildik. Okullarımıza malzeme desteğinde bulunuyoruz, onda da engelleme ile karşılaşıyoruz. Tam bin 147 okulumuzdan temizlik malzemesi talebi aldık. 675’inin talebini yerine getirdik, burada da birileri yine rahatsız oldu ki taleplerin 472’si iptal edildi" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi X hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Büyükşehir belediye başkanı çıkıyor 2 bin 300 okulun 13 tanesini sadece 1 gün temizliyor, sonra 'Ankara'daki bütün okulları temizledim' diyor" sözlerine yanıt verdi.

Yavaş’ın Bakan Tekin'i etiketleyerek yaptığı paylaşım şöyle:

''Sayın Bakan Yusuf Tekin sanırım size eksik bilgi verilmiş. Biz, Büyük Önder Atatürk’ün, 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahi yoktur' anlayışını ilke edinerek ve 'Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek' diyerek kolları sıvadık. Tam 533 okulumuz, bizden temizlik talep etti. 83’ünü temizleyip, çocuklarımız için pırıl pırıl hale getirdik. Maalesef gelen bir açıklama sonrası 450 okulumuz, temizlik taleplerini geri çekerek iptal etti. Ve temizlik için giden ekiplerimize, 'Okul kapalı', 'Tadilat var' diyenler oldu. Ve dahası ‘okul müdürlerine’ mesajlar gitti. Gösterilen tavır nedeniyle sadece üç hafta sonu temizlik yapabildik. Okullarımıza malzeme desteğinde bulunuyoruz, onda da engelleme ile karşılaşıyoruz. Tam bin 147 okulumuzdan temizlik malzemesi talebi aldık. 675’inin talebini yerine getirdik, burada da birileri yine rahatsız oldu ki taleplerin 472’si iptal edildi.

"AMACIMIZ SİYASİ FAYDA ASLA DEĞİLDİR''

Aşağıda çocuklarımız için büyük bir keyifle yaptığımız hizmetlerin dökümünü de paylaşalım; 2019’dan bu yana okullarımıza asfalt atıyor, yol çizgi imalatları yapıyoruz. Okullarımıza 46 bin ton asfalt attık. Asfalt ve yol çizgi çalışmalarına harcadığımız tutar 90 milyon 598 bin TL’ye ulaşmış durumda. 2019-2024 yılları arasında tüm ilçelerimizdeki okullarımıza güncel kurla yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığı ise 150 milyon TL’yi aşmış durumda. Sosyal belediyecilik anlayışımızla eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak üzere projeler üretiyor, hizmetler de sunuyoruz.

Kırtasiye dsteği: Her yıl yaklaşık 160 bin öğrencimize ulaşıyoruz. Toplamda 254 milyon 648 bin 650 TL’ye ulaştı.

Servis desteği: İlkokul çağındaki 9 bin 780 çocuğumuzun servis ücretlerini ödüyoruz. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı 135 milyon 402 bin 271 TL’ye ulaştı.

Abonman desteği: Orta lise çağındaki yaklaşık 50 bin çocuğumuza aylık düzenli olarak 100 biniş abonman desteği veriyoruz 22.431.170 ulaşmış durumda.

Kantin desteği: İlkokula giden yaklaşık 19 bin çocuğumuza her ay düzenli olarak kantin desteği veriyoruz. Bugüne kadar toplam 112 milyon 672 bin 860 TL’lik bir desteğe ulaştık.

Süt desteği: 2-5 arası çocuklarımız için aylık 6 litre süt desteği sağlıyoruz. Her ay yaklaşık 45 bin çocuğumuz faydalanıyor. Burada da toplamda 142 milyon 240 bin TL’yi aştık.

Kıyafet desteği: İlkokula yeni başlayan yaklaşık 14 bin çocuğumuzun okul kıyafetleri için ailelerine toplamda 13 milyon 979 bin TL ödeme yaptık.

Bayram harçlığı: 100 bin çocuğumuzu toplamda 39 milyon 812 TL’lik bayram harçlığı ile sevindirdik

Karne hediyesi: İlk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören yaklaşık 139 bin çocuğumuz için toplamda 26 milyon 117 bin TL karne hediyesi yatırdık.

Sınav desteği: YKS, KPSS ve LGS sınavlar için yaklaşık 51 öğrencimize yol ve yemek paraları ile birlikte bugüne kadar toplam 18 milyon 812 TL ödeme yaptık.

Spor kursları: 6-16 yaş arası 10 bin çocuğumuz için 9 branşta spor kursları veriyoruz.

Çorba desteği: 3 üniversitemizde günlük 2 bin 500 adet çorba dağıtıyoruz.

Yemek desteği: Üniversite öğrencilerimizi, barınma merkezlerimizde misafir ediyoruz. 450 öğrenciye her gün ücretsiz sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriyoruz.

Sayın Bakan Yusuf Tekin biz sizden işbirliği bekliyoruz. Amacımız çatışmak veya siyasi fayda asla değildir. Çünkü çocuklarımız hepimizin geleceği. Bizim, çocuklarımızın geleceğini inşa etme gayretimiz sonuna kadar sürecektir."