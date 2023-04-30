Mansur Yavaş'tan Bayraktar ailesini köşeye sıkıştıran soru: Niye şimdi?

Yayınlanma: 30.04.2023 - 11:39

Güncelleme: 30.04.2023 - 11:55

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, tv100'de Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olarak merak edilenleri yanıtladı. Siyaset gündemine yönelik tartışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Yavaş, Baykar Teknoloji şirketinin kurucuları Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarına da yanıt verdi.

Bu yıl öncekilerden farklı olarak 27 Nisan ve 1 Mayıs arasında düzenlenen festivalin seçim öncesi bir miting gibi değerlendirildiğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş akrabalık olayına da göndermede bulundu.

Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar'ın vakfının düzenlediği TEKNOFEST için bu yıl 7,6 milyon TL harcandı.

NİYE ŞİMDİ YAPILIYOR?

Etkinliğin önceki yıllarda eylül ayında düzenlendiğine dikkat çeken Mansur Yavaş programda şu ifadeleri kullandı:

“Her yıl eylül ayında düzenlenen TEKNOFEST niye şimdi yapılıyor? Belli ki seçimi etkilemesi için. Arada akrabalık da var. Buna rağmen hiç kimse bunu siyasete alet ediyorsunuz, demedi.”

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda, Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay üssü yapacaklarını açıklamıştı. Videoda "Peki, bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika’daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen’le yapacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Lütfen gençler, gidin Google’a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün" ifadelerini kullanmıştı.

CEO Haluk Bayraktar ise Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine şu yanıtı vermişti: "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen ‘en iyisini’ Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş."

Bu açıklamalar üzerine Baykar Teknoloji Şirketi'nin kurucusu Bayraktar ailesinin siyasi bir duruş içerisinde olduğuna ilişkin tartışmalar gündeme gelmişti.