Mansur Yavaş'tan flaş karar: İstanbul'a geliyor
ABB Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105 kişinin gözaltına alınmasının ardından İstanbul'a geliyor.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte 100'ü aşkın kişinin operasyonla gözaltına alınmasının ardından İstanbul'a geleceğini söyledi.
Tayvan'daki temaslarını yarıda bırakan Yavaş, Tayvan'da Akıllı Şehirler ve İş Forumu için bulunuyordu.
TELE1'e bağlanan Mansur Yavaş "Hep beraber orada toplanıp durumu takip edeceğiz Sayın Genel Başkan ile birlikte" demişti.
MANSUR YAVAŞ ADAYLIK KARARINI ASKIYA ALDI
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline tepki göstererek, “Bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar adaylık konusundaki kararımı askıya alıyorum” demişti.
Etiketler: #Mansur Yavaş #Ekrem İmamoğlu
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