Mansur Yavaş'tan HÜDA-PAR'ın Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı bildirgesine tepki

Yayınlanma: 17.02.2025 - 14:23

Güncelleme: 17.02.2025 - 14:52

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HÜDA-PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Mahmut Şahin'in okuduğu "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" sonuç bildirgesindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılına ilişkin kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Yavaş, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında yaptığı "HÜDA-PAR'ın Türk bayrağıyla sorunu var, 'Türkiye bayrağı diyelim' diyor. Ne işin var o zaman Meclis'te? Kimle kimin mücadele ettiğini görün" açıklamasını hatırlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HÜDA-PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Mahmut Şahin'in okuduğu "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" sonuç bildirgesindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılına ilişkin kullandığı, "Kürtler başta olmak üzere bu topraklarda yaşayan bütün insanlar için bu yüzyıl büyük bir kayıp oldu" ifadelerini eleştirdi.

Yavaş, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında yaptığı bir konuşmanın videosunu, "Hafızaları tazeleyelim" notuyla paylaştı.

''TÜRK BAYRAĞIYLA SORUNU VAR''

Videoda Yavaş'ın, "PKK'nın görüşleri belli, Türk bayrağıyla sorunu var. HÜDA-PAR'ın da Türk bayrağıyla sorunu var, 'Türkiye bayrağı diyelim' diyor. Özerklik istiyor, federasyon istiyor hepsi. Genel Başkanları televizyonlara çıktı, 'Yemin edecek misiniz' deyince o şerefli Atatürk'ün Meclisi'nde 'Evet, edeceğim' demedi, 'Bir bakacağız' dedi. Ne işin var o zaman Meclis'te? Kimle kimin mücadele ettiğini görün" ifadeleri yer aldı.