Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e ilk yanıt: 'Korkaklıkla suçlanmak...'
Önceki gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kastederek "İkisi de korkup, milletin isteğini kabul etmediler" diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in o sözlerine, Yavaş'tan yanıt geldi. Mansur Yavaş, "Korkaklıkla suçlanmak açıkçası zoruma gidiyor" dedi. ABB Başkanı ayrıca, "İlle benim aday olmamı istiyorsa önümü açabilirdi" diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Uşak'ta yaptığı çıkış siyaset gündemine oturdu.
Peş peşe istifalar sonrası rest çeken ve "Partimize operasyon olduğu ortaya çıktı. Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" diyen Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a da tepki gösterdi.
Akşener, "Dün bir aydınlanma yaşadım, Sayın Erdoğan bilir. İmamoğlu da öğrenecek. Ben, Sayın Erdoğan hapse giderken oradaydım. Çoluğu çocuğu ile ilgilenen bendim. Evinin önünde polis noktası kaldırıldığında oradaydım. Ama en ağır hakaretleri işiten ben oldum" dedi.
Meral Akşener şöyle devam etti:
"Aynı şekilde Saraçhane'ye 2'nci kere gittim. Bugün sövenler, o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ama kazanana kadar ağzımı açmadım. O masaya götürdüm, masadan kovuldum. Ama ikisi de (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) korkup, milletin isteğini kabul etmediler."
MANSUR YAVAŞ'TAN İLK YANIT
Akşener'in açıklamalarının yankıları sürerken; Mansur Yavaş'tan o ifadelere ilk yanıt geldi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, "Korkaklıkla suçlanmak açıkçası zoruma gidiyor. Korkak falan değilim. Önceliğimiz kesinlikle ama kesinlikle Ankara'dır" dedi.
"Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair çok söylemi oldu. Keşke bunu son ana bırakmadan farklı bir karar alınsaydı" diyen Yavaş, "İlle benim aday olmamı istiyorsa belki o şekilde önümü açabilirdi" ifadelerini kullandı.
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