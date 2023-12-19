İmamoğlu'ndan sert açıklama: 'Haddini aşan cümleler...'

Yayınlanma: 19.12.2023 - 17:34

Güncelleme: 19.12.2023 - 17:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik Kurtköy Sosyal Merkez İnşaatı Temel Atma Töreni’nde konuştu.

“Kumpaslardan, iftiralardan, masa başı oyunlardan da medet umuyorlar" diyen İmamoğlu, "Yıllarca bu oyunu denediler. İşte dün bir belediyemize operasyon yapmakla, seçime doğru bir algı yaratma çabası içerisindeler. Açık söyleyeyim; bu milletin kanaati yüceldikçe, vız gelir tırıs gider. Çok net. Hiç kusura bakmasınlar. Yıllarca her oyunu denediler. Bir günümüz bile krizsiz geçmedi. Çok uğraştılar. Zannediyorlar ki, biz bunları yıldırırız. Biz pes etmeyeceğiz, siz pes edeceksiniz. Biz bunlara biz bunlara fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘HADDİNİ AŞAN CÜMLELER...'

Yeni bir oyunla karşı karşıya olduklarını söyleyen İmamoğlu, “Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz, aynı kâseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa, bir kısım dostlar oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümleler de kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik: Eski dost düşman olmaz. Bugün de aynı yerdeyiz. Peki şimdi ne yapacağız ne yapmalıyız? Elbette burası önemli. Bir kere şunu söyleyeyim: Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız" dedi.

‘KOCAMAN BİR İTTİFAK’

“İstanbul İttifakı, kocaman bir ittifak” diyen İmamoğlu, “Ben inanıyorum ki, 16 milyon İstanbullu, bize kurulan çeşit çeşit tuzağı, her türlü kumpası ve ne yazık ki bunlara aldanan bir kısım insanın o kötü sözlerini görecek ve ona göre karar verecek. 31 Mart'ta bu ittifak, asla ve asla bozulmayacak ve başarıya ulaşacak. O yüzden, bugünden itibaren herkese söylüyorum: Kervanınıza yeni dostlar katın. Kervanınızı büyütün. Bizim kervanımız, aynı; duruyor. Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız? Tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek. Elimizi tutan tutar, tutmayanın kendi takdiri” şeklinde konuştu.

‘KALBİMİZİ KIRSALAR DA BİZ KALP KIRMAYACAĞIZ’

İmamoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bu toplumun her kesiminden övgü alan hizmetlerimiz, büyüdükçe büyüyor. Buradan yol arkadaşlarıma da duyuruyorum: Kalbimizi kırsalar da biz kalp kırmayacağız. Elimizi itseler de elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz, bizi gördüler mi mutlu olacaklar? Çünkü güler yüzlü yöneticiler görecekler. Eli sıcak, yüreği sıcak yöneticiler görecekler. Bize alıştılar. Kötü söz söyleyen, parmağını dik dik sallayan, yüzü asık yöneticilere daimî olarak güle güle demeye devam edecekler. Onlara fırsat vermeyecekler.”

AKŞENER'İN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

İstifaların peş peşe geldiği İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, bugün Uşak'ta sert açıklamalar yapmıştı.

"Partimize operasyon olduğu ortaya çıktı. Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" diyen Akşener, konuşmasında İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a da yüklenmişti.

Akşener şu sözleri kullanmıştı:

"Dün bir aydınlanma yaşadım, Sayın Erdoğan bilir. İmamoğlu da öğrenecek. Ben, Sayın Erdoğan hapse giderken oradaydım. Çoluğu çocuğu ile ilgilenen bendim. Evinin önünde polis noktası kaldırıldığında oradaydım. Ama en ağır hakaretleri işiten ben oldum.

Aynı şekilde Saraçhane'ye 2'nci kere gittim. Bugün sövenler, o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ama kazanana kadar ağzımı açmadım. O masaya götürdüm, masadan kovuldum. Ama ikisi de (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) korkup, milletin isteğini kabul etmediler."