Mansur Yavaş’tan ‘seçim çalışmalarına katılmayacak’ iddiasına yalanlama
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş'ın diğer genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olması halinde seçim çalışmalarına katılmayacağı iddiaları yalanlandı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa çalışmalara katılmam” ifadelerini kullandığı iddiası yalanlandı.
Geçen gün katıldığı bir televizyon programında, ittifak üyesi partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı yerine milletvekili adayı olmaları yönünde teklifte bulunacağını söyleyen Mansur Yavaş, takdirin Millet İttifakı liderlerinde olduğunu belirtmişti.
Yavaş’ın canlı yayında kullandığı ifadelerin ardından “Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, seçim çalışmalarına katılmayacağım” dediği öne sürüldü.
"KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"
Yavaş’ın İletişim Ofisi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Sn. Mansur Yavaş'ın söylediği iddia edilen ‘Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, seçim çalışmalarına katılmayacağım’ ifadeleri Kesinlikle doğru değildir. Kaynağı belli olmayan, dayanaksız, teyitsiz ve ‘kulis’ adı altında paylaşılan bu tür haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta peş peşe dört deprem!
- Sahte diploma skandalı: CHP'li Başarır tek tek isim sayd
- Sahi ne oldu sarıklı amirale
- Millet İttifakı'nda 'Mansur Yavaş krizi' iddiası
- TGRT'den kovulan Ekrem Açıkel'in yeni kanalı belli oldu
- Heyelan tehlikesi: 3 ev tahliye edildi
- Lazio'lu futbolcudan Mourinho'ya çirkin sözler!
- Cumhur'un ortağından HÜDA PAR'a 'ses' yok
- BİLD'den Kılıçdaroğlu-Erdoğan karşılaştırması
- Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı başvurusuna tepki