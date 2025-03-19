Mansur Yavaş'tan 'Sıra size mi gelecek?' sorusuna yanıt
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş "Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar. Ülkemizde her şey olabilir, her şey mümkün" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu en az 108 kişi sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı.
"SİYASİ OPERASYON"
Sözcü TV'de Özlem Gürses'in sunduğu Para Politika programına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Diplomanın iptal edilmesinin ertesi günü bu operasyon olunca herkesin aklına siyasi bir operasyon olduğu gelecektir. Daha önce de Ekrem Başkan soruşturma açıldı, ifadeye çağrıldı. Ekrem Bey davet edilebilirdi, bu şekilde gözaltı alınması doğru değil" ifadelerini kullandı.
"SIRA SİZE Mİ GELECEK?"
Gürses'in 'Sıra size mi gelecek?' sorusuna ise Yavaş şöyle cevap verdi:
"Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar. Ülkemizde her şey olabilir, her şey mümkün. Ankara Başsavcılığı'na çok sayıda dilekçe verilmiş. Bana yönelik de gayretleri olmuş...Hukuksuzca yapılan her şeye direneceğiz. Boyun eğmeyeceğiz"
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