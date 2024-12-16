Mansur Yavaş'tan Vedat Işıkhan'a 'Melih Gökçek'li haciz göndermesi

Yayınlanma: 16.12.2024 - 18:29

Güncelleme: 16.12.2024 - 18:29

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından sayısı artan CHP’li belediyelere blokaj başladı. SGK, Erdoğan’ın “silkeleme talimatını” uygulayarak CHP yönetiminde olan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi’ne haciz işlemi başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.

Eski AKP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili haberi paylaşımında konu edinen Yavaş, Bakan Işıkhan'ı etiketleyerek, "Tarihten bir yaprak . Hafızaları tazeleyelim. Çok kötü silkelemişsiniz. Güncel rakam 10 milyar" dedi.

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

Tarihten bir yaprak . Hafızaları tazeleyelim. Çok kötü silkelemişsiniz. @isikhanvedat

Güncel rakam 10 milyar. pic.twitter.com/anol7rMtS5 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 16, 2024

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde “Silkelemeye devam edeceğiz” diyerek, yaptığı açıklamayla belediyelere yükleneceğinin sinyalini vermişti. 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından sayısı artan CHP’li belediyelere blokaj başladı. Kamuoyunda yandaş olarak görünen medya organlarının yayıma sunduğu haberler kapsamında belediyelerin yönetimine yönelik işlem yapıldığı belirtilse de, Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre belediyelerin yönetimine gönderilmiş bir haciz söz konusu değil.