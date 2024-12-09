Ali Atay, Hazal Kaya'nın yaptığı hamilelik sürprizini 'haciz' sanmış!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 14:29

Güncelleme: 09.12.2024 - 14:29

Ünlü oyuncu Ali Atay, eşi Hazal Kaya ile mutlu bir evlilik sürdürdüğü ve iki çocukları olduğu özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 2019 yılından bu yana Hazal Kaya ile evli olan ve Fikret Ali ile Leyla Süreyya adında iki çocuğu bulunan Atay, İbrahim Selim'in YouTube programı İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katıldı.

Programda İbrahim Selim'in "Bugüne kadar sana yapılan en romantik jest neydi?" sorusuna yanıt veren Ali Atay, oldukça ilginç bir anısını paylaştı. "Var var, Hazal'ın bana yaptığı bir jest var ama bakın ben ne yaptım?" diyerek başladığı hikayesinde, Hazal Kaya'nın ona sürpriz bir şekilde hamilelik haberini nasıl verdiğini anlattı.





Ali Atay, "Bana böyle güzel bir kutu getirdi, 'Bu ne?' dedim. Açtım, içinden bir kağıt çıktı" diyerek o anı anlattı. Ancak, o dönemde sıkıntılı bir süreç geçiren Atay, gelen paketi yanlış anlayarak, "Bana bunu neden veriyorsun?" dediğini ve haciz geldiğini düşündüğünü belirtti. "Hazal bana bunu paketle getirdi, olayı küçültmeye çalışıyor diye düşündüm" diyerek, sürprizin başlangıcını anlattı.





Sonrasında, "Hazal'a 'Kaç para gelmiş?' dedim. Hazal da bana 'Sen mal mısın lan?' dedi. 'Çocuk geliyor' dedi" ifadeleriyle, o anki şaşkınlığını ve mutluluğunu dile getirdi. Atay, Kaya'nın hamilelik müjdesini bu şekilde verdiğini anlatırken, o anın kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu belirtti.