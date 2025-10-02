Maraş Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ökkeş Şendiller için TBMM'de cenaze töreni

Ankara'da hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Maraş Katliamı Davası'nda yargılanan 19. Dönem Milliyetçi Çalışma Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Maraş Katliamı Davası'nda yargılanan 19. Dönem Milliyetçi Çalışma Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve dua okunmasının ardından Şendiller'in naaşı cenaze arabasına konuldu, törene katılanlar, Şendiller'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve farklı partilerden milletvekilleri ve eski siyasetçiler katıldı.

Ökkeş Şendiller’in cenazesi, yarın Kahramanmaraş’taki Abdülhamit Han Camisi’nde cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

KATLİAMCILIKTAN MECLİS'TE İNSAN HAKLARI KOMİSYONU'NA...

19 Aralık 1978'te Kahramanmaraş'ta Alevilere ve solculara karşı girişen katliam günlerce sürmüştü. "Güneş Ne Zaman Doğacak" isimli filmin gösterildiği salona bomba atılmış ve sonrasında suç Alevilere ve solculara atılarak büyük bir katliam düzenlenmişti.

Ökkeş Şendiller, resmi rakamlara göre 120 kişinin öldürüldüğü katliama ilişkin Adana Sıkıyönetim Mahkemesi'nde açılan davada bir numaralı sanık oldu. Sinemaya bomba atarak halkı galeyana getirmekten suçlansa da daha sonra beraat etti. Kenger olan soyadını beraat ettikten sonra "Şendiller" olarak değiştirdi.

1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi ile seçim ittifakı yapan Milliyetçi Çalışma Partisinden Kahramanmaraş milletvekili seçildi. Bu dönemde Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliği yaptı.