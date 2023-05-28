Mardin Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Mardin'de ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:30

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:30

Mardin'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS MARDİN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Mardin'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 95'i açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA MARDİN'DE NE KADAR OY ALDI?

Mardin'de Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66.66 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA MARDİN'DE NE KADAR OY ALDI?

Mardin'de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33.34 oy aldı.

14 MAYIS MARDİN SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Mardin seçim sonuçları! Mardin'de Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Mardin'de kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN MARDİN'DE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de yüzde 32.76 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU MARDİN'DE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin'de yüzde 65.62 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN MARDİN'DE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Mardin'de yüzde 1.38 oranla oy aldı.